El candidato a diputación federal, Sergio N, aparecerá en las boletas del 2 de junio: INE

Sergio “N”, candidato a diputación federal por el primer distrito en Morelos aparecerá en las boletas del 2 de junio, dijo el delegado estatal del Instituto Nacional Electoral (INE), Dagoberto Santos Trigo.

Señaló que hasta el momento desconoce si el exgobernador continúa en la contienda, pues no ha existido hasta ahora ninguna definición por parte del partido que lo representa (PAN).

El pasado 9 de mayo, al candidato a la diputación federal por la coalición Dignidad y seguridad por Morelos, vamos todos se le dictó arraigo domiciliario por el presunto delito de violencia familiar y de género por parte de un juez de primera instancia del estado de Quintana Roo.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Días después, el 24 de mayo, una jueza de aquella entidad cambió la medida cautelar de arraigo domiciliario a prisión preventiva, por lo que el candidato fue trasladado al estado de Quintana Roo donde permanecerá en prisión preventiva por al menos seis meses.

Al respecto, Santos Trigo dijo que de existir alguna determinación judicial, el candidato quedaría fuera de la contienda y, en caso de resultar ganador, el cargo sería ocupado por el suplente que haya designado el partido o coalición.

Elecciones 2024 INE refuerza seguridad en elecciones de Huitzilac con pulseras de pánico

“Hay candidatos que seguramente no van estar en la contienda, algunos han renunciado, otros no van estar por otras razones, sin embargo, ya no hay forma de cambiar las boletas”.

En el caso del exgobernador Sergio N, dijo desconocer la resolución, sólo sabe que enfrenta un juicio en otro estado y está a la espera de que el partido que representa le brinde mayor información al respecto en las próximas horas.

Hasta el momento, la presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en Morelos no se ha pronunciado al respecto, pese a que este medio la ha tratado de localizar para conocer si Sergio N continuará o no en la contienda.