Trudeau, Putin y Lula felicitan a Claudia Sheinbaum por su triunfo

Claudia Sheinbaum ha recibido felicitaciones de distintos mandatarios en el extranjero por su perfilado triunfo como la primera mujer presidenta de México.

La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, felicitaron este lunes a Claudia Sheinbaum y expresaron su deseo de reforzar las relaciones entre la UE y México.

La ministra belga de Asuntos Exteriores, Hadja Lahbib, cuyo país desempeña la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea, tambén felicitó a la candidata de Morena.

Elecciones 2024 ¿Qué significa que México elija una mujer como Presidenta?

"Enhorabuena a Claudia Sheinbaum por hacer historia como la primera mujer presidenta de México. Su elección marca un hito importante para el país e inspira a las generaciones venideras. ¡Le deseo lo mejor!", dijo Lahbib en X.

Rusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, envió hoy un telegrama de felicitaciones a Sheinbaum y expresó su confianza en que ambos países continúen desarrollando una "cooperación constructiva".



"Reciba mis sinceras felicitaciones por su victoria en las elecciones presidenciales", indicó, citado por el Kremlin.

✍️ El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó a Claudia Sheinbaum por su triunfo en las elecciones presidenciales de México.



💬 Le ruego acepte mis sinceras felicitaciones por su victoria en las elecciones presidenciales.



Canadá

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, felicitó a la virtual ganadora de las elecciones presidenciales, Claudias Sheinbaum.

“En nombre del Gobierno de Canadá, felicito a Claudia Sheinbaum por su elección como la primera mujer Presidenta de México, me dará gusto trabajar estrechamente con la Presidenta electa Claudia Sheinbaum para fortalecer aún más la amistad entre Canadá y México”, dijo Trudeau.

Bolivia

Luis Arce, el presidente de Bolivia, felicitó este lunes a la morenista por su "contundente" triunfo en la elecciones presidenciales y por hacer historia "al constituirse en la primera mujer en asumir la Presidencia" del país.

"Saludamos a todo el pueblo mexicano por su vocación democrática y amplia participación en el proceso electoral", expresó el mandatario en X.

Chile

El presidente chileno, Gabriel Boric Boric, también usó su red social para enviar sus felicitaciones a Sheimbaum y reconoció su liderazgo.

"¡Felicitaciones a Claudia Sheinbaum por convertirse en la primera mujer Presidente de México! Espero que su liderazgo y su programa de progreso social inspiren a la región y nos siga uniendo como países hermanos. Un abrazo a todo el pueblo mexicano", publicó el mandatario chileno en su cuenta de la red social X.

Panamá

Quien también mandó sus parabienes para la virtual ganadora de las elecciones presidenciales en México fue el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.

"Felicito al pueblo mexicano por el ejercicio democrático realizado y a su presidenta electa @Claudiashein, primera mujer en ocupar este importante cargo en la historia de México. ¡Éxitos en su gestión y que sigan las buenas relaciones entre nuestros países!", expresó en un mensaje en su cuenta de X Cortizo, quien dejará el cargo el próximo 30 de junio.

Venezuela

Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, felicitó este lunes a Claudia Sheinbaum por su triunfo en los comicios presidenciales, al tiempo que resaltó la "extraordinaria demostración de civismo y democracia" durante la jornada electoral.

"Felicito a este noble pueblo, a su presidenta electa, Claudia Sheinbaum, al partido Morena, al PT (Partido del Trabajo) y a los movimientos sociales", expresó Maduro en redes.

Alemania

El gobierno alemán envió sus felicitaciones a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México por su victoria en las elecciones presidenciales y expresó el deseo de la mayor economía europea de continuar con la buena relación entre ambos países.

"La previsiones indican que es muy probable que haya un resultado (oficial) en el que Claudia Sheinbaum se imponga y, como siempre, felicitamos por la votación. México es nuestro socio más importante en América Latina y esperamos que con el nuevo Gobierno podamos ampliarla", señaló el portavoz de Exteriores del Ejecutivo alemán, Sebastian Fischer, en la rueda de prensa ordinaria del gobierno.

Uruguay

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, deseó a Claudia Sheinbaum, éxito en la futura gestión que tendrá al frente de la gobierno de la República.



"Felicitaciones a la Presidenta electa de Méjico @Claudiashein. Le deseo éxito en su gestión y trabajaremos para estrechar aún más los vínculos entre nuestros países", indicó el mandatario en un mensaje publicado en X.

Brasil

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, que lidera el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, celebró a Claudia Sheinbaum por su victoria en las elecciones presidenciales y, "sobre todo, a las mujeres por esta conquista".



"¡Felicitaciones al pueblo mexicano por la importante victoria de Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México!", manifestó en sus redes sociales la jefa del PT, la diputada Gleisi Hoffmann.

Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, resaltó asimismo en redes sociales que Sheinbaum sea la primera mujer que alcanza la presidencia de México y abogó por seguir reforzando las relaciones bilaterales.

"Cuente con la disposición cubana de seguir fortaleciendo la entrañable hermandad que une a nuestros pueblos" escribió Díaz-Canel.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, agregó también en redes sociales la "voluntad" de su gobierno de avanzar en por esta misma senda.

"Reiteramos la voluntad de Cuba de continuar promoviendo las relaciones económico-comerciales, de cooperación, solidaridad y amistad que nos unen", indicó.

España

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, también externó su congratulación a Sheinbaum destacó que, ya que por primera vez en su historia, el país tendrá a una mujer como presidenta.

"Enhorabuena, @Claudiashein, por tu elección. Por primera vez en su historia, México tendrá a una mujer al frente de la Presidencia", escribe Sánchez en un mensaje en la red social X, en el que expresa su compromiso de seguir "trabajando para fortalecer las relaciones entre España y México".

Japón

El Primer Ministro de Japón, Kishida Fumio, también envió sus felicitaciones y mostró su interés en seguir manteniendo las buenas relaciones diplomáticas.

“En nombre del gobierno y del pueblo de Japón, me gustaría ofrecerle mis más sinceras felicitaciones por su victoria en las recientes elecciones presidenciales con el apoyo del pueblo mexicano. Espero con interés trabajar juntos para seguir desarrollando esta sólida y buena relación bilateral. Le deseo sinceramente buena salud y gran éxito”, expresó.

Con información de Jonathan Padilla