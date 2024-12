'White Christmas': una interpretación de V llena de nostalgia por Yeontan

Kim Taehyung, mejor conocido como V de BTS, nos regala esta Navidad una interpretación que toca el alma. En colaboración con la voz legendaria de Bing Crosby, V presentó su versión de "White Christmas".

Y es que, no estoy llorando, solo se me metió un Yeontan en el ojo. Tras la noticia del fallecimiento del querido perro de V, Yeontan, el lanzamiento de "White Christmas" genera una nueva mezcla de sentimientos para ARMY y para el propio Taehyung.

“White Christmas” es una canción clásica que, en la voz de V, toma una dimensión diferente. Tal y como le gusta a Tae, el video que acompaña esta pieza nos transporta a un mundo lleno de magia, en donde cuenta una pequeña historia que refleja la mezcla agridulce típica de diciembre: La tristeza y la alegría; la desolación y la esperanza; la realidad y la fantasía. Los recuerdos, las despedidas y el anhelo por un nuevo reencuentro que no podía plasmarse de otra forma que con la maravillosa imagen final del video. (¡Basta! Me lastima mirar el cielo).

Unos días antes V ya nos había regalado "Winter Ahead" con Park Hyo Shin en donde básicamente nos invitó a pasar este frío invierno juntos. Un invierno tan frío que podría sentirse a través de su reciente mensaje a través de Weverse.

Claro que también se promueve, otra vez, a "Christmas Tree", la hermosa balada que V lanzó como parte del OST del drama Our Beloved Summer, así como "It’s beginning to look a lot like christmas". Estas canciones, convertidas en clásicos navideños para ARMY, son el himno perfecto para acompañar a los cinco miembros de BTS aún enlistados en el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Si ARMY, esta Navidad llega cargada de nostalgia, melancolía y recuerdos agridulces. pero, a final de cuentas, ¿quién no se ha sentido un poco triste en diciembre?