¡Víctima del makeup! Lomito sale de casa y regresa con cejas maquilladas

¿Te imaginas que tu perro salga solo a dar un paseo y regrese con makeup? Esto fue lo que le sucedió a Sultán, un lomito de quien se ha viralizado una imagen a través de las redes sociales por sus simpáticas cejas color negro pintadas con un marcador.

En la cuenta de Twitter de la usuaria que se hace llamar “La Gran Señora” se compartió una conmovedora imagen de Sultán, acompañada de un mensaje de su dueña, quien prometió dar con el responsable del hecho atroz.

“El perro se salió de la casa y regresó así. No descansaré hasta encontrar al culpable”, expresó @Jiseland.

En la fotografía compartida se puede observar el rostro del lomito con dos cejas pintadas con lo que parece ser un plumón negro, por lo que generó polémica en redes sociales.

yo después de lo que le hicieron a Sultán pic.twitter.com/Dk5bw6EgMg — 🔥LA GRAN SEÑORA🔥 (@Jiseland) December 23, 2020

El tuit no tardó mucho el volverse viral, por lo que usuarios reaccionaron a la fotografías. Algunos lo tomaron como burla y una inocente broma de la que fue víctima el can, pero otros más culparon a su dueña por dejarlo salir sin supervisión.

También hubo quienes extendieron palabras de aliento para el perro, pues aseguraron que los animales merecen respeto y que la acción, lejos de ser graciosa, fue cruel.