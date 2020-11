[Video] Compra un PlayStation 5 y le mandan unos ladrillos

La nueva generación de consolas ya llegó y diversos usuarios han compartido sus experiencias con la PlayStation 5, como con Xbox series X, pero seguramente esta historia es poco común (esperamos).

Desde hace más de dos meses, los gamers podían adquirir sus consolas en preventa para recibirla justo el día de lanzamiento, algo que le pasó a la mayoría de los compradores, pero otros no corrieron con la misma suerte.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Y es que aunque pareciera una broma de mal gusto, el usuario @Katron69 de Twitter, denunció que tras comprar en línea su PS5, le llegó una caja con ladrillos dentro de ella.

El usuario compartió imágenes para demostrar que no era mentira y además de denunciar a la compañía que le vendió la consola y a la empresa de paquetería que le entregó su producto.

En una de las imágenes se puede apreciar como algún repartidor rompió la caja para verificar el contenido de ella para finalmente sustraerla.

@VideojuegosGAME @CTTExpressES quiero ahora mismo una puñetera respuesta de porqué me he gastado 399,99€ en unos ladrillos... La empresa CTT según ellos no se responsabilizan y se lo acaban de dar así a mí mujer.. espero una compensación Game porque ésto es de vergüenza pic.twitter.com/iHbdEtjhju — Katron (@katron69) November 20, 2020

No obstante, luego de lo viral del caso, la empresa inmiscuida en el problema se hizo responsable por el acto, asegurando que investigará el caso para saber en qué momento sustrajeron la consola.

Además, la empresa GAME España le garantizó que le renviarían otra consola, el mismo modelo que pagó.