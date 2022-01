[Animalia] Víbora de cascabel: ni tan milagrosa ni tan peligrosa

Uno de los recuerdos más fijos que tengo en la memoria es en un hermoso y colorido tianguis. Acompañada de mi querida abuelita y abuelito, recuerdo que, entre la multitud, salió iluminado un señor con un altavoz y una mesita pequeña. En ella había varios frascos y al centro, una montañita de algo que parecía arena muy fina. Con una voz chillante y cantadita, decía algo como: “¿Tiene gastritis? ¿Se le cae el cabello? ¿No puede dormir? ¿Tiene la azúcar? ¿Alergias? ¡Compre ya su polvo de víbora de cascabel ¡Es milagroso! ¡Adiós al cáncer! ¡Olvídese de los males! Con una cucharadita al día en ayunas basta”. Mi abuelita se acercó asombrada y con detalle vi el cadáver de una serpiente de cascabel seca, sin ojos. Muy fea y olía a camarón seco. El señor dijo que en toda la víbora estaban las propiedades curativas así que las mataban, secaban completas y hacían polvo. La verdad es que ese recuerdo me persiguió mucho tiempo; fue terrorífico.

Cuando mi abuelito fue diagnosticado con cáncer en etapa muy avanzada, después de muchos tratamientos diferentes, desesperado, consumió el polvo milagroso esperando que funcionara… No fue así y lo extraño mucho.

En general, las serpientes de Cascabel tienen mala fama por “peligrosas” pero, sobre todo, porque muchas personas en realidad no las conocen. Si bien es cierto que poseen veneno, muchas no son agresivas y podría asegurar al “tanteo”, que los accidentes ofídicos (o sea mordidas), en su mayoría suceden por malas manipulaciones o porque de plano alguien no la vio y se sintió muy invadida.

Pero entonces, ¿las serpientes de Cascabel son milagrosas y curan todo? La respuesta es concreta: NO. Lo único que hemos hecho es acabar con sus poblaciones. Sin embargo, la ciencia nos ha permitido estudiarlas y ahora sabemos que su veneno, que es una mezcla compleja de muchísimos compuestos químicos, podría tener diversas aplicaciones farmacológicas. Hay estudios que muestran amplia evidencia que los venenos de serpientes podrían ayudarnos a tratar enfermedades. Lo que se ha documentado es que pueden ser desde antibióticos hasta, efectivamente tratamientos contra el cáncer. Pero se requieren más estudios y para aquello, necesitamos a las serpientes vivas, porque la pócima podría estar en el secreto de su tan temido veneno.

Mudan su piel cuando crecen y estas mudas suman un anillo más a su cascabel / Cortesía | Edgar Neri

En México hay al menos 40 especies de Serpientes de Cascabel divididas en dos géneros: Croralus y Sistrurus y pues como su nombre lo dice, tienen un cascabel que suenan a modo de advertencia así que la mayoría de estas serpientes nos van a advertir antes de morder. Ellas, como todos los reptiles, mudan su piel cuando crecen y estas mudas suman un anillo más a su cascabel. Los anillos no indican años de vida, más bien la cantidad de anillos depende de su velocidad crecimiento. De hecho, se ha documentado en algunas poblaciones en Texas que las serpientes que suenan más fuerte el cascabel son las que más fácilmente son detectadas por su mayor depredador: el humano. Así que la predicción es que, si seguimos matándolas a diestra y siniestra, lo más probable es que las siguientes generaciones no tengan cascabel, pues las que más pequeño y menos ruidoso lo tienen, son más exitosas escapando de los humanos y logran reproducirse y sobrevivir con mayor éxito. En nuestro país, varias especies de serpientes de cascabel se encuentran protegidas porque están en riesgo de desaparecer ¿Seguiremos pensando que las peligrosas son ellas?

Hoy reconozco que esa imagen en el tianguis no tiene nada que ver con lo fascinantes y hermosas que son. Además, cumplen con un papel fundamental en el equilibrio de nuestro planeta, pero muertas a machetazos y hechas polvo o pomada en un tianguis, solo sirven para reafirmar que “La diferencia entre el miedo y la contemplación es el conocimiento”.

En nuestro país, varias especies de serpientes de cascabel se encuentran protegidas porque están en riesgo de desaparecer / Cortesía | Edgar Neri





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter