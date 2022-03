Urge regular el agua subterránea en México

Durante el ciclo de ponencias que organizó la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, en el Auditorio Iván Elizondo, denominado “Agua Subterránea – Haciendo visible, lo invisible”, entorno al Día Internacional del Agua, el conferencista Jaime Juárez López, Titular de la Comisión Estatal del Agua en Morelos, señaló la urgente necesidad de regular en la Ley el manejo, uso y medición de las aguas subterráneas en México, toda vez que se carece de su regulación en las disposiciones legales.Ya que actualmente en nuestro país, no se reconoce la dinámica de los sistemas de flujo y mucho menos se sabe el nivel de extracción sostenible, ya que a la fecha solamente se calculan valores de “recarga media anual” y los resultados reportados por la Comisión Nacional del Agua, están basados en estimaciones matemáticas, no en mediciones precisas, que no son confiables para decir el estado que guarda un acuífero o los sistemas de flujo involucrados.

Esto significa qué causa perjuicio a los ecosistemas, al desarrollo económico y social del país, así como a la salud de la población. El “uso” sin gestión del agua subterránea es grave si no se cuenta con una regulación en la ley de manera adecuada, declaró Jaime Juárez, Titular de la Ceagua en Morelos.

Haciendo un comparativo internacional sobre la situación del agua subterránea, indicó Jaime Juárez, qué “en Países como Malta y Arabia Saudita la única fuente de abastecimiento directa es el agua subterránea, y en países como Túnez, Bélgica,Marruecos y Alemania la dependencia del agua subterránea es mayor a 75%. EnEstados Unidos (USA) el agua subterránea es usada por el 75% de los condados como fuente directa de agua potable lo que supone que más de la mitad de la actual población estadounidense depende de esta fuente de abastecimiento. Enel caso mexicano, se carece de información precisa sobre la cantidad y uso del agua subterránea”. Haciendo alusión a ejemplos de privatización de agua en otros países como Bolivia, Italia, Francia, Inglaterra entre otros Europeos, donde se generaron guerras por el agua y su esquema fue fallido por tener gobiernos con una agenda conservadora, neoliberal.

El retraso de México en materia del conocimiento y evaluación del funcionamiento del “agua subterránea” es más notorio cuando Países comoAustralia, Canadá, China, Estados Unidos, Holanda, Hungría, Japón, ReinoUnido, hoy en día, basan su política económica-social en una política hídrica integral, apoyada en la continua generación de información sobre su agua subterránea, como es su calidad, cantidad, entre otros.

Adicionalmente buscan conocer su funcionamiento en el contexto de los sistemas de flujo y de las zonas de recarga y descarga. Es decir, la política pública del agua no se refiere a la extracción sostenible de agua subterránea o superficial en forma separada, sino en conjunto, que es la característica hídrica de un territorio dado; en “México se carece de un inventario de los sistemas de flujo de agua subterránea que transitan por los acuíferos nacionales y transfronterizos, no se hace monitoreo, ni mediciones continuas, ni evaluaciones de calidad, mucho menos de importación-exportación de agua a otros acuíferos o zonas costeras, no se conoce la relación entre el agua superficial y el agua subterránea”. Por lo que, el agua subterránea, debe ser considerada como propiedad originaria de la Nación y de utilidad pública, se requiere de la imposición de condiciones y restricciones para controlar su extracción y preservar los acuíferos, declaró el Maestro Jaime Juárez LópezTitular de la Ceagua Morelos.