Crea tu Top Nine 2019 de Instagram con esto sencillos pasos

Se acerca el fin de año y es casi imposible no querer dar un vistazo a los meses pasados, y que mejor manera que recordarlos en fotos, es por eso que te explicamos paso a paso cómo crear tu Top Nine 2019 de Instagram.

En este se recopilan tus nueve fotografías más populares del año, que podrás compartir con todos tus seguidores y más.

Desde fotografías de comida, animales, lugares, momentos buenos o incluso unos no tan buenos, son los que se muestran en el resumen de los que ya revelaron su Top Nine, así que sin más preámbulos te explicamos cómo conseguirlo…





Aunque puedes decidir entre diversas aplicaciones online para crear este resumen de Instagram, por la accesibilidad y facilidad, te recomendamos Topnine.co.



Aquí los pasos a seguir:

Accede a Topnine.co

Deberás ingresar el nombre con el que te registraste en Instagram .

. A través de un correo electrónico, te notificarán sobre el seguimiento de tu proceso, el cual “puede tardar unos minutos”, según explica la aplicación. Escribe tu correo en el espacio que aparece y pulsa el botón azul que dice “Find my top nine”.

En la mayoría de los casos, el resumen aparece inmediatamente; sin embargo, en caso de que sea lo contrario, se te avisará por correo electrónico.

Posteriormente ingresa e Instagram te revelará cuales fueron tus nueve fotografías más populares, pero eso no es todo, ya que además adjunta el número total de fotos publicadas, el total acumulado de reacciones y la media de reacciones por fotografía.

Y para finalizar, deberás hacer clic en el botón verde que dice "Download Now", el cual te permite descargar la imagen y compartirla en cualquiera de tus redes sociales.

Nota: Al concluir este procedimiento, la aplicación te solicitará nuevamente tu correo, con el fin de guardarlo en la base de datos, pero si por alguna razón desconfías o simplemente no te gusta la idea, tienes la opción de que una vez que ya hayas descargado tu Top Nine 2019, ve a la sección “Forget Me”, para solicitar que borren el correo que proporcionaste.

Sin duda, Instagram se ha renovado y en muchos de los casos ha pasado a ser la preferida de varios, pues la cantidad de acciones que permite realizar es inmensa y muy divertida, así que si aún no has creado tu Top Nine 2019, no esperes más y comparte con tus seguidores aquellos momentos que marcaron tu año en esta red social.