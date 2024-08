¿Te gusta Hello Kitty? No te pierdas su Fan Fest en Cuernavaca

Las personas fanáticas de Hello Kitty están de suerte, pues el próximo 17 de agosto se realizará en Cuernavaca la segunda edición del Mega Bazar Hello Kitty Fan Fest.

En esta ocasión el bazar tendrá una gran variedad de productos escolares para el regreso a clases de los jóvenes, quienes encontrarán libretas, plumones, lapiceras, entre otros artículos de Hello Kitty, Keroppi, Pochacco, My Melody, etc.

Además, al igual que en su primera edición, la entrada de la segunda edición será totalmente gratis.

El lugar en donde se realizará el bazar será en el Teatro Olimpia, el cual se ubica en la calle Motolinía, casi esquina con Boulevard Juárez en el centro de Cuernavaca.

La hora programada para iniciar las actividades el próximo sábado 17 de agosto es a las 11:00 horas y concluirán hasta las 18:00 horas. Así que agenda la fecha, prepara tus ahorros y no te pierdas la segunda edición del Mega Bazar Hello Kitty Fan Fest.