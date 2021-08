Taitas comparten sus saberes ancestrales

Los taitas son médicos indígenas que curan a través de remedios naturales que han prevalecido por años. Los taitas colombianos Camilo y Diego Jamioy llegaron a México para compartir sus conocimientos ancestrales sobre el uso medicinal de la Yagé (ayahuasca) en ceremonias tradicionales, invitando a las personas a hacer conciencia acerca de este remedio que ayuda a sanar el cuerpo, la mente y el espíritu, si se toma de forma correcta.

Camilo Jamioy y Diego Jamioy son originarios de Sibundoy, Putumayo, Colombia, una región que aún conserva muchas tradiciones ancestrales.

"Nosotros pertenecemos a un pueblo originario ancestral llamado Kamëntsá Biya, y según nuestros antepasados desde hace mucho tiempo los estudiosos y científicos que les interesan estos temas, se han dedicado a investigar sobre nuestra procedencia, y no han podido descifrar de dónde venimos, pero nuestros antepasados que lo saben, dijeron en nuestra lengua, que somos de aquí que no venimos de ninguna otra parte. Inicialmente ese territorio, llamado originalmente Valle de Sibundoy de la región andina, nuestros antepasados hablaron de esos orígenes que éramos de aquí, pero el mensaje iba mucho más allá, el mensaje va hacia toda la humanidad, que nosotros no tenemos que andar buscando cuando se dice que venimos de tal parte, que todos los habitantes del planeta somos de aquí", expresó el taita Camilo Jamioy. Como todo pueblo indígena, pero especialmente el de Kamëntsá Biya se dedicó prácticamente a recorrer el mundo y a conocer las plantas.

"Nuestros ancestros se dieron a la tarea de conocer las plantas en sus distintas formas, sabores, colores, olores y así fueron descubriendo, descifrando y acumulando grandes saberes que poco a poco y de generación en generación, fuimos heredando y que afortunadamente hoy todavía lo tenemos".

Esta visita a México, los llevó por Zacatecas, Real de Catorce, Cuernavaca y Tepoztlán, gracias a la invitación de personas que han descubierto el verdadero valor de sus saberes en la medicina indígena, pues este tipo de remedio como la ayahuasca, ha sido aprovechada para otros fines, que nada tienen que ver con su verdadera esencia ancestral.

"Nosotros somos portadores de esos saberes y por eso estamos acá, para que al menos a través de este medio, la gente empiece a reaccionar que así cómo lo están brindando y aplicando, no es el uso correcto. Hemos hecho varias ceremonias y hay mucha gente que lo ha logrado entender al introducirse a este mundo, siempre con la idea de sanar su vida, íntegramente con su cuerpo, su alma y su espíritu porque nuestra medicina es eso".

La ayahuasca promueve la salud del cerebro y el bienestar psicológico, según lo han estudiado algunos investigadores.

La ayahuasca, también conocida con el nombre de yagé, es una bebida tradicional de diversos pueblos indígenas del Amazonas. En general, se emplea con fines espirituales y religiosos. Y en la actualidad hay quienes la siguen considerando un brebaje sagrado, sin embargo, hay otros que creen que podría beneficiar a la salud, al tratar problemas de adicción, ansiedad y depresión, pero le dan un uso no correspondiente.

"Nosotros hemos visto e identificado la forma errónea en el uso de la ayahuasca, con prácticas que no corresponden realmente a lo qué es. Nuestros abuelos nos transmitieron para mantenerlo hasta nuestros días y ojalá perdure mucho tiempo más. Mucha gente lo ve como un tema espiritual, pero hay una ola de una moda en distintos países con las medicinas ancestrales, y muchas personas están abusando de ellas, en el sentido de que supuestamente se preparan y conocen de la ayahuasca y en unos meses salen a compartirlo", dijo el taita Diego Jamioy.

Los taitas explicaron que esta medicina es un remedio muy completo que cura muchas enfermedades e infecciones en la parte física, pero que inclusive no son enfermedades que la persona esté padeciendo en ese momento, si no que son enfermedades que hayan tenido algún tipo de dificultad física tiempo atrás.

"Muchas veces lo toman por la parte espiritual, y se olvidan del cuerpo, por lo que les pedimos que hagan un reconocimiento de su cuerpo y miren algún tipo de afectación en los huesos, la sangre o muscular, y así el remedio cuando entra al cuerpo de las personas, cura esas partes, pero también en la parte mental y emocional cuando las personas tienen traumas causados por distintas situaciones".

En las ceremonias que han realizado, se han encontrado a personas que les ayudan a curar situaciones que vienen desde la juventud o situaciones con familiares o personas cercanas que han fallecido.

"Ese encuentro se da para sanar muchas situaciones que pensamos que ya fueron resueltas o superadas, y cuando han tomado el remedio se dan cuenta que aún falta algo por sanar. En la parte espiritual hay un punto muy fuerte y es que hay mucha gente que habla de ser un ser espiritual y que han hecho un camino espiritual con la meditación, o alguna planta y el remedio llega a decirles que están equivocados".

A través de la sabiduría y labor de los taitas, se ha demostrado que este remedio es una guía que da mucha luz y claridad, enseña a hablar y utilizar la palabra. Es una medicina muy completa que trabaja todo lo que es el cuerpo, la mente con las emociones y el espíritu.

Su llegada a México, para compartir su sabiduría, se da gracias a Rocío Bustos Aguilar, quien se ha interesado en aprender de estos temas y difundir la verdadera esencia de la medicina tradicional.

Finalmente, los taitas Camilo y Diego Jamioy hicieron la invitación a las personas a informarse bien sobre el tema y realmente tomar este remedio para cumplir el propósito de sanar desde el cuerpo, que no sólo tomen esta medicina desde la psicodélico o por moda.