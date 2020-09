Sugerencias para comprar ropa en línea

Las compras en línea suceden con mayor frecuencia en los últimos meses y entre las categorías con mayor demanda por parte de los consumidores están la ropa y los accesorios. Por ello te compartimos algunas sugerencias, para que tu experiencia de compra sea más placentera.

Sin salir de casa

Alejandro Pardo, gerente Sr. De Marketing PayPal México, informó que "el pruébatelo para ver cómo se te ve como factor decisivo de compra es típico, sin embargo poco a poco lo hemos cambiado por una modalidad de compra que hace todo más rápido, práctico y seguro: la de hacer compras sin salir de casa".

Explicó que estamos en una temporada de grandes descuentos y promociones en el sector de la moda, lo cual es una gran oportunidad de adquirir aquellas prendas que deseábamos comprar a muy buen precio y con facilidades de pago. Además, nos compartió algunos consejos, para aprovechar las oportunidades al máximo y tener la mejor experiencia de compra en línea:

Las tallas. Probablemente llegues a sitios que tienen un sistema de tallas diferente al que estás acostumbrado, por eso es importante conocer tus medidas (y si no las conoces, es buen momento de tomarlas) y buscar en línea un conversor. Muchos sitios cuentan con las medidas para cada prenda o incluso, un sistema inteligente para encontrar tu talla adecuada. Mídete y elige lo que te queda mejor.

De compras por todo el mundo. Con el comercio electrónico tienes la facilidad de comprar ropa en distintas partes del planeta, por si tienes algunas marcas favoritas que aún no llegan a México o simplemente quieres explorar diseños atractivos de sitios extranjeros. No olvides buscar opciones que te den seguridad de que llegue la mercancía y protecciones en caso de cualquier imprevisto.

”Explora” la ropa. Prefiere los sitios que te dan una buena descripción de cada prenda, el material con la que está hecha y que tengan varias fotos en donde se vea el producto desde distintos ángulos.

Haz del monto mínimo para envíos gratuitos, tu amigo. Usualmente las tiendas en línea tienen un monto mínimo con el que te regalan el envío, vale la pena valorar si te conviene mejor pedir varias prendas en la misma compra para no terminar pagando costos muy altos. Esto cobra más relevancia cuando se trata de compras internacionales.

Herramientas que te den garantías adicionales. Busca páginas o métodos de pago que permitan devoluciones sencillas y gratis de los productos, por si tu compra no la obtienes tal cual la pediste. Al pagar por medio de carteras digitales como PayPal, ésta te ayuda con el retorno del producto si no recibes el que ordenaste gracias a su programa Devolución por Nuestra Cuenta o te ayuda a resolver cuando tu compra no sale como lo habías esperado con su Protección al Comprador.

Y además, algunas páginas tienen un espacio para las reseñas y siempre es bueno tomar en cuenta lo que dicen los usuarios en cuanto a la calidad de la prenda, si es que vienen las medidas un poco más ajustadas u holgadas, etcétera.

