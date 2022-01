[Mundo Geek] Spotify, el rey en plataformas de streaming

Lanzado en octubre de 2008 por vez primera en el mercado europeo, Spotify vino a cambiar la forma de escuchar música en el siglo XXI. Aunque en un inicio el servicio de música bajo suscripción no estuvo exento de críticas por el cambio drástico del compacto al formato digital, hoy en día se ha convertido en la principal vía de acceso a contenidos musicales y en la principal fuente de ingresos de toda la industria, según refiere The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

La compañía de origen sueco fue fundada en 2006. Dos años después, incursionó en el mercado europeo y un año más tarde, en 2009, se expandió en otros países, incluyendo México, país donde hoy por hoy domina el mercado con el 85.8 por ciento de las suscripciones a servicios de música por streaming, según refiere la firma consultora. Y aunque otras plataformas están presentes en el mercado, la distancia que los separa es muy, muy larga.

De acuerdo con The CIU, la radiografía de suscripciones ubica muy por debajo a los servicios de Google Play Music o YouTube Music, con un 3.1 por ciento de participación; Apple Musica, con 3 por ciento de participación; y Amazon Prime, en cuarto lugar, con 1.7 por ciento de participación. Del resto, se destaca el caso de Deezer, con un 1.6 por ciento de participación.

“La intensificación del consumo y frecuencia del consumo de contenidos de audio por streaming tiene lugar a pesar de las alzas tarifarias en años recientes, en el acceso tanto a plataformas digitales de audio como de video por suscripción”, destaca el análisis.

Un terreno cada vez más competido

Como señala The CIU, el mercado conformado por las plataformas de audio por streaming está lejos de alcanzar un grado de maduración en sus jugadores, pero también es innegable que el escenario empieza a ser cada vez más competitivo, particularmente por quienes buscan avanzar en el trayecto y acercarse más a Spotify.

En este aspecto, destacan las ofertas que ofrecen las suscripciones de Amazon Music, Apple Music y Deezer, que actualmente cuentan con contenido de audio sin pérdida de calidad y opciones para disfrutar pistas de la forma más cercana a como fueron masterizadas en el estudio de grabación.





