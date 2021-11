Spiderman No Way Home genera trifulca en Cuernavaca

Una trifulca se suscitó este lunes en una plaza comercial luego de que decenas de jóvenes se congregaran para comprar uno de los anhelados boletos para el estreno de la película Spiderman: No Way Home.

Y es que durante horas, cinéfilos de todo el país intentaron adquirir un boleto a través de las diversas plataformas digitales, incluida la cadena de cines. Sin embargo, esto no fue posible, ya que invariablemente marcaron error.

"El problema fue que fue casi imposible comprar boletos en línea y la app te decía que fueras al cine a comprarlos", expresó uno de los jóvenes en Cuernavaca que incluso no durmió intentando una y otra vez.

El resultado es que apenas amaneció y decenas de personas se hicieron presentes en la cadena de cines para comprarlos.

Así, en cuestión de minutos se generó una larga fila y la espera que en Cuernavaca derivó en una trifulca cuando, aparentemente, un grupo de jóvenes se hicieron de palabras con otros en plena espera.

En redes sociales y grupos de WhatsApp se difundieron las imágenes que muestran a los jóvenes enfrentándose estilo Kung-Fu.

¿Por qué todos quieren ver Spiderman No Way Home?

Spiderman No Way Home es una de las películas más esperadas de Marvel, ya que está envuelta en la polémica por si aparecerán o no Toby Maguire y Andrew Garfield, spiderman de películas anteriores.

Además, el tráiler sobre la misma no han hecho otra cosa que aumentar la expectativa entre los fans.

¿Cuáles son los personajes confirmados?

De acuerdo con la información oficial, ya hay tres confirmaciones en el reparto que también generan gran interés en la audiencia especializada:

Willem Dafoe como el Duende Verde

como el Duende Verde Alfred Molina como el Doctor Octopus

como el Doctor Octopus Jamie Foxx como Electro





