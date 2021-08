[Animalia] Si vas de vacaciones no olvides llevar a tu mascota

Las vacaciones de verano están por terminar, y si aún no te animas a viajar porque no tienes con quién dejar a tu mascota, no está de más recordarte que el estado de Morelos cuenta con una variedad de hoteles pet friendly para que eso no sea un pretexto.

Por su cercanía con la Ciudad de México, Guerrero, Estado de México y Puebla, además de las zonas arqueológicas, museos, pueblos mágicos, balnearios, lagunas, sitios históricos y su inigualable clima, el estado de Morelos es visitado cada año por cientos de turistas nacionales y extranjeros.

Algunos hoteles en la entidad trabajan todos los días en ofrecer a turistas la mejor experiencia, incluidos los visitantes peludos, por lo que les abren las puertas a las mascotas, siempre y cuando sus dueños acaten algunas sencillas reglas.

Si en estos días tienes pensado visitar el estado de Morelos en compañía de tu mascota, aquí te damos una lista de algunos hoteles que podrían recibirlos sin ningún problema.

Cuernavaca

La capital del estado alberga gran cantidad de museos, restaurantes, centros comerciales que sin duda no puedes dejar de visitar si llegas a Morelos.

Hotel Le Marais: Hotel cuatro estrellas, con recepción las 24 horas y lindas vistas de la ciudad, cuenta con spa, tinas y Wi-Fi gratis.

El Jardín del Edén: Ofrece piscina al aire libre, bar, salón compartido y estacionamiento privado.

Finca Chipitlán: Un lindo y moderno hotel que cuenta con servicio a la habitación, donde se aplican las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios de Covid-19, áreas comunes, albercas, bar, restaurante y espacio holístico.

Cuautla

La región oriente del estado está llena de historia y sitios imperdibles que, seguramente, a ti y a tu mascota les encantará conocer. Estos hoteles están listos para recibirlos

Casa de descanso Cuautla: Una casa que cuenta con un gran jardín, terraza, piscina al aire libre y se encuentran a tan sólo ocho kilómetros del municipio de Ayala.

Casa Rubén: Cuenta con jardines, aire acondicionado, cocina, pantalla plana y una buena ubicación.

Tepoztlán

El pueblo mágico es una parada obligada si visitas Morelos, y si vienes con tu mascota, estos son algunos hoteles a los que podrían llegar:

Las cruces: Ofrece alberca, terraza, bar, jardín, servicio de WI-FI gratis y estacionamiento privado.

Madre Tierra: Se ubica a tan sólo 17 kilómetros de Cuernavaca y la vista a las montañas es espectacular.

Posada La Presa: Amplios jardines, alberca, servicio de bicicletas, y a sólo dos kilómetros del centro del pueblo mágico.

Otras opciones...

Aohom santuario hotel y spa se ubica en Jiutepec; Lorian Club en Yautepec, y la Casa de los Titos, en Tequesquitengo.