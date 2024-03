Serpiente falso coralillo: ¿Cómo distinguirla de la venenosa?

La serpiente falso coralillo conocida también como "culebra ratonera" habita en las zonas rurales y boscosas de Morelos. Esta especie suele ser confundida con su semejante "Coralillo" el cual es altamente venenoso, aquí te contamos si es posible distinguirlas.

¿Cómo es la serpiente falso coralillo?

Es una serpiente con una gran capacidad de adaptabilidad, y contrario a lo que se piensa, no es venenosa. Con frecuencia se refugian bajo troncos, rocas y madrigueras; y son animales más activos durante la noche.

Algunas de sus características son sus medidas que van desde los 50 centímetros hasta los 1.5 metros de longitud, además del color y patrón de sus anillos, los cuales suelen tener tonalidades blancas, negras y rojas.

Esta especie se alimenta de ratones, lagartijas y pájaros, así como de otras víboras. Un dato curioso sobre ellos, es que son inmunes al veneno de algunas víboras ponzoñosas.

¿Por qué imita al coralillo venenoso?

Como se mencionó antes, esta serpiente tiene una gran capacidad de adaptabilidad y aprovecha este mimetismo para simular a la especie venenosa con el fin de ahuyentar a sus depredadores e intimidar a sus presas.

Esta imitación resulta en algunos casos contraproducente, ya que al no poder considerarla inofensiva es más propensa a la destrucción de su hábitat y la caza por miedo. Reiteramos que no es venenosa, sin embargo su mecanismo de defensa es la mordida, aunque no penetra la piel con veneno, lanza un fluido de mal olor.

Las serpientes falso Coralillo tiene una gran capacidad de mimetismo y adaptabilidad. / Cortesía | Karime Díaz

¿Se puede distinguir entre ambas especies?

Se cree que para diferenciarla del Coralillo venenoso sólo se debe revisar el patrón de colores, pero esto es un mito. El patrón R-A-N-A (Rojo-amarillo-negro-amarillo) es el más conocido, pero nadie puede fiarse de esto, ya que son expertas imitadoras y pueden variar en la distribuciones de colores y anillos.

Entre las variaciones de color de la Falsa Coralillo se puede observar que presentan tonos más blancos que amarillos, y una distribución como la siguiente: rojo-negro-blanco-negro-rojo. Aunque ambas especies hacen los mismos movimientos, la falsa coralillo suele tener mayor longitud y grosor.

La recomendación en caso de encontrarse con esta especie es evitar el contacto directo o manipularla, y propiciar que se quede en su hábitat.