[Segunda Vuelta] La orientación sexual no debe ser “el  problema”

Así, en medio de una pandemia, y aún con la resaca del sismo del pasado lunes, este sábado 27 de junio de 2020 celebramos la vida con la XLII Marcha del Orgullo Gay.

Así, en medio de una pandemia, y aún con la resaca del sismo del pasado lunes, este sábado 27 de junio de 2020 celebramos la vida con la XLII Marcha del Orgullo Gay.

Esta conmemoración obliga a replantear cómo se aborda la diversidad sexual en el seno de las familias cuyos padres están divorciados, así como dentro de la propia sociedad.





Este sábado 27 de junio inundaremos las redes de color y orgullo, derribemos fronteras y seamos más visibles que nunca.



Depresión y ansiedad

Andrés es un adolescente homosexual que aún no se atreve a revelar su orientación sexual con su familia, ya que la considera homofóbica.

Él cree que lo adecuado será esperar hasta ser financieramente independiente para que, en caso necesario, cuente con recursos para seguir adelante por su cuenta.

Sin embargo, esta situación le genera estrés, ansiedad y depresión, por lo que regularmente se desahoga llorando.

Andrés confiesa que le gustaría recibir el afecto y la validación de los demás, pero contradictoriamente, cuando recibe cariño siente que la gente se lo otorga por lástima.

El sentir de Andrés no es exclusivo, la mayoría de los jóvenes pasa por esa etapa. Sin embargo, los padres de familia tampoco están exentos de preocupaciones, siempre mantienen "sospechas" sobre la orientación sexual de sus hijos, aunque no sea un tema que aborden porque no saben cómo.

Pamela tiene 15 años y siente atracción hacia las personas de su mismo género. Sus padres se separaron cuando ella tenía siete, y decidieron que ella viviría con su mamá. La convivencia diaria y el contacto estrecho la llevaron a confiarle a su mamá su sentir, pero con el tiempo sólo hubo silencio y algunas preguntas extrañas, como si todavía sentía “eso”.

Pamela narra que el punto de mayor estrés para ella ocurrió un día que sus padres discutían por cuestiones económicas, y escuchó a su mamá gritarle a su papá: “¡No sabes nada de tu hija!, ¿Sabías que es lesbiana?”.

Pamela no lo podía creer. Así que estuvo horas encerrada en su habitación sin parar de llorar.

Los especialistas en el tema mencionan que el verdadero problema es ver como problema la orientación sexual de las personas.





Fomentar la comunicación y orientación adecuada

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que el rechazo familiar y el miedo de mostrar la orientación sexual, son dos principales temas que se trabajan con la comunidad LGBT+ (Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer y Asexual).

Y es que del total de llamadas que se reciben en la Línea Diversidad Segura, el 41 por ciento es de personas que buscan apoyo psicológico.

Los temas principales son:

El miedo a expresar su orientación sexual

El rechazo familiar.

Es en este contexto como se exhorta a madres y padres a fortalecer, en conjunto, los valores de tolerancia, respeto y comunicación no sólo con sus hijos sino en general con las personas.

“Estamos convencidos de que el hogar debe ser un espacio de contención ante situaciones de discriminación y no un lugar de exclusión por lo que es necesario que impulsemos el respeto, la tolerancia, la comunicación y la inclusión familiar, bajo la premisa de que la orientación sexual no hace a la persona”, expresó Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano.





CONDUCTAS ANTISOCIALES

Las principales agresiones que padecen los adolescentes en su entorno familiar:

Burlas

Golpes

Amenazas

Insultos

Rechazo a permanecer en sus hogares













Así como hemos trabajado de manera conjunta para erradicar la violencia familiar, es tiempo de que erradiquemos la homofobia familiar y respetemos la orientación sexual de cada uno de sus miembros

Salvador Guerrero Chiprés