¿Quién es Gitanjali Rao, la científica más joven del mundo?

Gitanjali Rao es una adolescente estadounidense de padres ingenieros que actualmente radica con su familia en Colorado, EU, estudia en el colegio tecnológico Highlands Ranch de su ciudad natal, y quiere entrar al prestigioso MIT ( Massachusetts Institute of Technology ) Instituto Tecnológico de Massachusetts.

A sus 10 años demostró inquietud por la ciencia, según reveló en una entrevista con Angelina Jolie para la revista 'Time'. Declaró que le dijo a su madre que quería estudiar los nanotubos de carbono después de ver en la televisión noticias sobre la contaminación del agua en varias ciudades de Michigan. Un par de años mas tarde, Gitanjali patentó un sistema para la detección de partículas de carbono en el agua.

Desde entonces y a sus apenas 15 años, la adolescente ha patentado dispositivos para detectar adicciones tempranas a los opioides y hasta una 'app' contra el ciberacoso Kindly, además de ser mentora de más de 30 mil estudiantes de ciencias.

La joven fue elegida de entre más de 5 mil nominados para ser la 'niña del año' para la portada de la revista sin embargo, no es el primer reconocimiento que recibe por su destacada labor, en 2017 recibía el premio a la científica americana más joven y la revista Forbes la incluyó en su listado '30 under 30' de 2018 que cada año busca a los jóvenes más influyentes del mundo.

Este reconocimiento coloca a la científica como la persona más joven en ser la portada de la revista sumándose a Greta Thunberg quien tenía 16 cuando apareció.

Rao reveló en la entrevista sentirse orgullosa por el nombramiento y declaró que en este momento se encuentra estudiando los compuestos parasitarios en el agua.

Nuestra generación se enfrenta a tantos problemas que nunca hemos visto antes. Y, al mismo tiempo nos enfrentamos a problemas antiguos que todavía existenGitanjali Rao, científica estadounidense





La adolescente invita a la investigación ya que cree firmemente que la innovación tecnológica es el camino para resolver problemas de todo tipo y desea crear una red global, junto a otros jóvenes, para resolver los problemas del mundo.