¿Son peligrosos los tlacuaches? ¡Aquí te lo decimos!

Los tlacuaches tienen una gran importancia en México, y no sólo de manera ecológica y biológica, sino también de manera cultural.

No obstante, en ocasiones las personas suelen temer a ellos por su apariencia y por la falta de información sobre este marsupial que, por si no lo sabías, no son parte del género de roedores como los ratones.

Incluso, el que las personas los relacionen con los roedores ha provocado que piensen que son transmisores de rabia, algo que es completamente erróneo.

Otras características que provocan el temor de las personas hacia ellos, es la manera en que suelen defenderse, pues emiten silbidos, gruñidos o chillidos al sentirse amenazados; además de mostrar sus colmillos.

Sin embargo, mientras respetes su espacio, los tlacuaches no atacarán, y lo más seguro que hagan será hacerse los muertos. Esta táctica de defensa consiste en quedar inertes y expedir un olor desagradable.

Es importante señalar que, aunque estos animales no están en peligro de extinción, debemos cuidarlos y no lastimarlos si llegamos a encontrarlos. Lo que recomendamos es que los dejes seguir su camina y de ser necesario, llamar a Protección Civil, quienes sabrán qué hacer.

El valor cultural del tlacuache

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la palabra tlacuache proviene del náhuatl "tlacuatzin" que significa: Pequeño que come fuego.

La figura del tlacuache aparece en distintas narraciones, destacando la leyenda nahua en la que el marsupial robó el fuego para entregárselo a los humanos.

Esta leyenda suele variar dependiendo de dónde provenga la narración, pero a grandes rasgos, todas hablan sobre las peripecias por las que tuvo que pasar para lograr su objetivo, incluso se explican de una manera divertida el por qué de algunas de sus facciones, como lo es su cola, la cual se quemó mientras robaba el fuego.