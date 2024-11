¿Tienes una cita? Estos lugares son ideales para un rato en pareja

Cuernavaca es única, sí, por su clima, su arquitectura y todo lo que quieras, pero también por contar con lugares románticos y divertidos que pueden ser ideales para tener una cita increíble. Si bien es cierto que lo importante no es el lugar, sino la persona con la que compartes tu tiempo, un buen plan para sorprender a tu ser amado nunca está de más.

Así que si ya te decidiste a invitar a salir a esa persona especial, nosotros te ayudamos a armar tu cita perfecta con estos lugares que seguro harán que este día sea inolvidable. Eso sí, antes que cualquier cosa, no olvides ponerte muy guapo o muy guapa para esta aventura. ¡Mucho éxito!

Lugares para una cita romántica en el centro de Cuernavaca

Sin ir muy lejos, el centro de Cuernavaca cuenta con varios lugares que pueden convertirse en el sitio ideal para terminar de conquistar a esa persona o, si ya la conquistaste, para pasar un rato padrísimo en pareja. Nosotros te diremos cómo puedes pasar una cita romántica rodeado de historia y una arquitectura increíble en los rincones del primer cuadro de la capital de Morelos.

El Museo Robert Brady: Este museo les va a encantar. La arquitectura de esta casa del coleccionista Robert Brady es única. El artista coleccionó durante varios años obras de distintos países que aún se conservan en este lugar que, sin duda, se convertirá en su favorito.

El Museo Robert Brady está ubicado en la calle Netzahualcóyotl no. 4, Centro de Cuernavaca. / Cortesía | Museo Robert Brady

La Catedral: Se trata de una de las construcciones más antiguas de México, edificada bajo la orden de los franciscanos en el Siglo XVI. Actualmente es uno de los lugares más emblemáticos de Cuernavaca.

El Jardín Borda: Este enorme lugar, que perteneció a Maximiliano de Habsburgo, cuenta con un lago artificial y bellos jardines, además podrás disfrutar de algunas exposiciones de artistas morelenses. Muy ad hoc para una cita.

En Cuernavaca se ubica el Jardín Borda, un histórico complejo rodeado de naturaleza. / Margarito Pérez Retana / El Sol de Cuautla





Café Alondra: Una cafetería con bebidas, postres y alimentos que, además, cuenta con una vista privilegiada hacia la catedral de Cuernavaca

Café 87: Aquí podrás disfrutar de música en vivo, deliciosa comida , café, juegos de mesa y un ambiente muy agradable.

Marco Polo: Si tu plan es más de cenita y vinitos, este lugar es ideal. Aquí podrás disfrutar de la deliciosa cocina italiana con vista a la catedral.

Si tu plan es más de cenita y vinitos, este lugar es ideal. Aquí podrás disfrutar de la deliciosa cocina italiana con vista a la Terraza catedral: Disfruta de este hermoso lugar con una vista increíble y con un menú que no te puedes perder. También son especialistas en cenas románticas.

Disfruta de este hermoso lugar con una vista increíble y con un menú que no te puedes perder. También son especialistas en cenas románticas. ¿Un elote o unos esquites?: Pero claro que no puede faltar. Y es que en el centro de Cuernavaca, específicamente en el jardín Bellavista, donde está el quiosco, todos los días se colocan vendedores de estos manjares, altamente recomendables, caracterizados por su sabor y variedad de salsas.

Así que no hay pretexto para no invitar a esa persona especial a pasar un momento agradable sin ir muy lejos. Caminar por las calles de Cuernavaca y visitar alguno de estos establecimientos y lugares históricos pueden convertir esa cita en un recuerdo increíble. Recuerda que los precios de los establecimientos varían dependiendo del lugar, y si el presupuesto no es mucho, también hay actividades culturales y artísticas que puedes visitar, muchas de ellas sin costo.