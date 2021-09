Presente, España en Pixelatl

Al igual que en 2019, este año, para celebrar su décima edición el Festival de Animación Pixelatl 2021 tuvo como país invitado a España, contando con una delegación para presentar distintas charlas y proyectos, con el apoyo Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE).

"Este 2021 es un año muy especial para Pixelatl ya que el festival celebró su décimo aniversario fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias, promoviendo los proyectos emergentes, construyendo una red de colaboración internacional, creando nuevos públicos e impulsando un espíritu de comunidad, así que es un placer que España pueda ser parte de esta celebración", destacó José Iñesta, director general de Pixelatl.

Una de las primeras actividades se realizó con Nathalie Martínez productora de Wise Blue Studio, creadores de Hero Dad, un éxito internacional y una coproducción originaria de España distribuida por un gigante canadiense. En la conferencia se mostró como se han apoyado en la tecnología de Unity y los motores para videojuegos para su producción.

Durante el festival se contó con una divertida dinámica con Alfonso Blaas, ganador del Emmy y diseñador de producción de Tales of Arcadia de Guillermo del Toro para Dreamworks Animation. Actualmente Alfonso trabaja como diseñador de producción en Netflix.

Carlos Zaragoza, diseñador de producción del musical animado original de Sony Pictures Animation Vivo, brindó una conferencia donde compartió su amplia experiencia que incluye la dirección de arte durante más de 17 años en largometrajes de acción en vivo, animación, teatro musical, comerciales, dramas de televisión y programas. Sus créditos incluyen el diseño en películas como El laberinto del fauno dirigida por Guillermo del Toro y las cintas animadas The Tale of Despereaux, Gnomeo & Juliet, Madagascar, Las aventuras de Peabody y Sherman y The Emoji Movie.

Además, Fran Méndez, Fernando de Miguel y Pedro Martín entablaron un panel para realizar una aproximación a cómo el sector bancario trabaja en el sector de la animación, qué elementos son importantes y qué elementos son de riesgo. Adicionalmente, se reflexionó en el papel que los inversionistas ajenos al sector audiovisual tienen en el desarrollo de este y la importancia de los incentivos fiscales como herramienta de conexión entre la producción audiovisual y dichos inversionistas.

Cabe destacar que el Centro Cultural de España en México apoyó la proyección del largometraje Buñuel en el laberinto de las tortugas de Salvador Simó así como la proyección de cortos hechos por niñas y niños bajo el programa ¡Anímate! narrado por Norma Torres.

El Instituto Español de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), junto con Weird Market, Mercado de Animación, Videojuegos y New Media, presentaron tres proyectos de cortometrajes de animación impulsados por jóvenes y prometedores talentos en un panel titulado 3x Proyectos de nuevos talentos emergentes de la animación española, Inés G. Aparicio, presentó Cantar un batallón; Nacho Díaz Arjona mostró su proyecto Homework; y Diana Acién Manzorro y Rocío Benavent hablaron de Confinamiento, también participaron en los encuentros one-to-one organizados por el festival.

Asimismo, se seleccionaron cuatro cortometrajes de España para su selección oficial 2021: La prima cosa (Omar Al Abdul Razzak, Shira Ukrainitz), Loop (Pablo Polledri), Yo (Begoña Arostegui) y Wayback (Carlos Salgado).

También se realizó el panel Retos para la creación y distribución de contenido infantil en Iberoamérica, en esta actividad, organizada por Ibermedia con el apoyo del ICAA, participaron: Yago Fandiño, director de Contenidos Infantiles de RTVE; Bernardita Ojeda, fundadora y directora creativa de Pájaro y Juan Carve, fundador y director de Chucho.tv, mientras que la moderación estuvo a cargo de José Luis Farias, miembro de La Liga de la Animación Iberoamericana.

"En esta charla lo que pretendemos es sacar alguna conclusión, poner en claro qué es un contenido infantil, cómo poder acercarnos a él y cómo poder evaluarlo con garantías", mencionó José Luis Farías.

En el panel titulado Series españolas nominadas Premios Quirino 2021 los productores de Yo, Elvis Riboldi, Los Zurf y Hero Dad, hablaron de su trayectoria, cómo acabaron en el mundo de la animación, de su serie, así como de sus futuros proyectos, participaron Alex Cervantes, Nathalie Martinez, Iván Agenjo y moderó Bea Bartolomé.

Otra de las actividades fue el adelanto de la película animada WIP: Olivia y los Misterios que está impulsando La Liga de la Animación Iberoamericana de Juan Carve.