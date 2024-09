¿Por qué la bandera de México no puede tocar el piso?

La bandera de México es un símbolo nacional que representa la historia, la cultura y los valores de la nación mexicana. Por lo tanto, es importante tratarla con respeto en todo momento.

Durante el mes de septiembre, autoridades municipales, estatales y federales realizan por varios días actos cívicos, lo que implica el izamiento de la bandera mexicana.

Algo interesante sobre esto, es que en algunos casos, ya sea por la fuerza del viento u otro problema, izar la bandera se complica para los elementos del Ejército. Lo que puede ocasionar que la bandera toque el piso.

Esto ha generado videos en redes sociales donde ciudadanos jóvenes e incluso menores de edad acuden a ayudar a que la bandera mexicana no toque el piso, pero te has preguntado ¿por qué esto no está permitido?

Esta es la razón por la que la bandera de México no puede tocar el piso

Según la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional de México, la bandera debe ser tratada con cuidado y respeto.

Por eso, aunque no especifique si está prohibido que la bandera toque el piso, para evitar cualquier acto de desrespeto o falta de consideración, es mejor no dejar que la bandera toque el piso, ya que se considera un acto indigno para un símbolo patrio tan importante.

La razón detrás de esta norma es preservar la dignidad de la bandera y evitar que sea dañada de alguna manera.

Además, impedir que la bandera toque el piso es una forma de mostrar respeto a los héroes y mártires que defendieron la nación mexicana a lo largo de la historia. Pues hay personas que consideran que la bandera es símbolo de su sacrificio y valentía.