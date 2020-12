Patreon u Onlyfans, la alternativa de Cosplayers ante Covid

Una moda llegada desde Japón se convirtió primero en un pasatiempo y luego en un trabajo formal para muchos jóvenes mexicanos, quienes regularmente perciben recursos por asistir a convenciones de comics, videojuegos o entretenimiento, pero con la cancelación de estos eventos por la pandemia han tenido que evolucionar y ahora obtienen ganancias en plataformas digitales como Patreon u Onlyfans o incluso en sitios propios.

Dalin Cosplay es una joven mexicana cuyo éxito se traduce en más de 134 mil seguidores en Instagram. Ha participado en numerosas convenciones en México y el extranjero e incluso, su hobby la llevó a participar como personaje en campañas publicitarias de películas.

Sin embargo, la cancelación de eventos no ha frenado el estilo de vida de esta mujer, sicóloga de profesión, que le ha dedicado al cosplay nueve años, cinco de manera profesional.

Foto: Cortesía @Dalin_Cosplay

“El primer ingreso que como cosplayer tienes es el de los eventos. Es uno de los ingresos más fuertes y de los primeros que tienes. ¿Esto cómo se hace? Por medio de que te invitan a los eventos y tu tienes una cuota por asistir, ya sea por día, por evento, como sea, a parte de tus viáticos y además, también vendes material impreso en las convenciones”, relata.

LA RED, LA SALVACIÓN

El Covid-19 frenó toda esta actividad durante este año, sin embargo, esto no fue un impedimento para que Dalin u otros jóvenes que se dedican a esto se dieran por vencidos.

“Lo que está tomando muchísimas fuerzas ahorita es la plataforma digital. El vender contenido por plataforma digital, pueden ser sesiones, pueden ser fotos, videos e incluso algunas cosplayers venden patrones, con los que cortas la tela para hacer tus propios trajes o te dan tutoriales de pelucas o tutoriales de todo lo que te pueda imaginar. Realmente el contenido que se ofrece es muy variado”, explica.

En el caso particular de Dalin, obtener su material exclusivo cuesta de 10 a 28 dólares, dependiendo del nivel al que uno quiera inscribirse y con eso se tiene derecho a descargar protector de pantalla para teléfono celular, una sesión de fotos completa, video de la sesión, selfies tomadas con su propio teléfono celular y puntos para desbloquear más contenidos dentro de su sitio.

Foto: Cortesía @Dalin_Cosplay

Dalin no cree que vaya a haber una reapertura de los eventos presenciales pronto, y una vez que se de, será de manera muy lenta, pues como ejemplo, La Mole, la convención más importante y grande del país, se pospuso de marzo a agosto del año entrante. Sin embargo, le apuesta a que las plataformas digitales mantendrán a los cosplayers a flote.

“Yo creo que esta pandemia vino a enseñarnos el potencial de todas las redes sociales, el potencial de todos los medios digitales y no creo que esto se vaya tan fácil y tan rápido. Yo creo que se va a combinar demasiado, en cuanto se pueda salir, la cuestión presencial con la en línea. Por ejemplo, en diciembre yo voy a participar en un evento digital en Chile o Panamá, no recuerdo bien, pero no vamos a dejar la cuestión presencial”.

Explica que durante la pandemia su número de seguidores ha crecido, y aunque sí resiente la falta de ingresos de los eventos presenciales, la situación se sobrelleva con la invitación a eventos digitales que apenas están comenzando a darse.

EMULANDO EL HEROÍSMO

En estos tiempos difíciles los cosplayers también representan personajes que inspiran a la gente, ya sea por su perseverancia o por su heroísmo.

“Atena, de los Caballeros del Zodiaco a la gente de México le encanta… Bueno, todos los de esta generación crecimos con la serie, entonces realmente yo creo que estos personajes inspiran mucho, por que siempre fueron como esto de que no te rindas, de que aguantes… todo por sus ideales”.

Foto: Cortesía @Dalin_Cosplay

Emulando a Atena, personaje que ya personificó, Dalin envía un mensaje de aliento. “Creo que todos hemos tenido un año realmente difícil… He visto a mucha gente sufrir por esta cuestión, pero al mismo tiempo esa gente se levanta y no hay que rendirse. Por más difícil que se vea, el día va a terminar y va a haber otro día y va a ver otra oportunidad sobre todo por nuestras familias, por las cosas que amamos, por la gente que nos ama tenemos que salir adelante”.