[Diversia] Organizaciones empoderan a jóvenes trans

Ante la necesidad de ofrecer información y apoyo a la comunidad trans y no binaria en todo el país, sectores que sufren mayor discriminación por su identidad y expresión de género, el proyecto It Gets Better ha creado una lista de recursos que sirven a estas comunidades, enlistando organizaciones con quienes pueden apoyarse en cualquier situación, desde violencia hasta solo para hablar.

“Crecer no es fácil, en especial cuando estás intentando afirmar y conocer tu orientación sexual o identidad o expresión de género. Puede ser proceso aislante y lleno de obstáculos, pero la buena noticia es que nadie tiene que hacerlo por su cuenta”, con esta expresión It Gets Better da conocer un poco de su historia, naciendo en 2010.

It Gets Better, de acuerdo con su página oficial, es una organización sin fines de lucro con la misión de elevar, empoderar y conectar a jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, trans y queer alrededor del mundo, convirtiéndose en una importante plataforma multimedia que puede alcanzar a millones de jóvenes cada año a través de programas inspiradores de medios, una red en crecimiento de afiliados internacionales y acceso a un arsenal de proveedores de servicios basados en la comunidad.

Una de las tantas acciones que integran la recopilación de recursos para personas trans y no binarias, que está acompañado con la frase “Trans es bello”, es una lista de organizaciones que atienden a jóvenes LGBT+ a lo largo y ancho del país, que tiene como propósito luchar a diario para respaldar sus derechos, así como el propio derecho a existir.

A nivel nacional mencionan a: Red de Juventudes Trans, proyecto que se define como transfeminista, jóvenes trans tejiendo redes afectivas en defensa de los derechos humanos; así mismo, Hermanxs, portal informativo de personas trans para personas trans y sus acompañantes en el país.

Estados se suman a la causa:

Ciudad de México: Trans Infancia, padres que buscan sensibilizar, informar y concientizar a través del conocimiento y apoyo para evitar la discriminación e intolerancia.

Almas Cautivas: asociación civil creada por mujeres transexuales, trabajando a favor de la población LGBT+ privada de la libertad, así como otros grupos en situación de vulnerabilidad, generando condiciones para que tengan mayores oportunidades de desarrollo.

Trans Familias: grupos de familias que apoyan y acompañan a otras familias de personas transgénero y transexual durante su proceso de transición, buscando erradicar el odio, la desinformación y todas las formas de discriminación.

Centro de Atención Integral Trans, equipo interdisciplinario de especialistas con una visión innovadora sobre la fluidez de género en atención clínica y de salud mental.

Casa de las Muñecas Tiresias, A.C., busca atender las problemáticas que enfrentan poblaciones y comunidades en situación de vulnerabilidad, tales como trabajadoras sexuales, personas en situación de calle, usuarios de drogas, personas que viven con VIH, personas privadas o exprivadas de la libertad, y personas de la comunidad LGBT+, con la finalidad de lograr una inclusión social mediante la recuperación de los derechos para estas poblaciones.

Clínica Trans y No Binarie: ofrecen atención clínica y psicoterapéutica integral, humana y respetuosa.

En Baja California: Centro Ser Clínica Trans; Jalisco: Impulso Trans; y Yucatán: Yucatrans.

Para obtener más información sobre éstas organizaciones puedes acceder al siguiente link: https://itgetsbetter.org/mexico/initiatives/transesbello/









