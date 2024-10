One Direction ¿Quién fue Liam James Payne?

Liam James Payne nació en Wolverhampton, Reino Unido un 29 de agosto. Fue un destacado cantante, compositor, músico y productor e integrante de la mundialmente conocida banda One Direction.

Reuters informó que el excantante de One Direction, Liam Payne murió este 16 de octubre en Buenos Aires, Argentina.

El músico británico de 31 años fue encontrado muerto tras caer desde el tercer piso de un hotel.

La carrera de Liam inició a ser conocida tras participar en el programa de televisión The X Factor, en el cual participó cuando sólo tenía 14 años. A pesar de que su primera participación no fue tan exitosa, él volvió a audicionar en el 2010, en donde logró que se lo tomara en cuenta para ser parte de One Diretion.

De esta forma, Payne formó junto con Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik una de las agrupaciones más queridas durante la época.

En el último álbum del grupo, Made in the A.M., Payne participó activamente en la composición de varios temas

Carrera como solista

En el año 2016, One Direction pausó. Fue entonces como sus integrantes iniciaron carreras en solitario. En el caso de Liam, lanzó su primer sencillo "Strip That Down", logrando posicionarse en el gusto de las fans.

Luego, Payne siguió lanzando música y colaborando con varios artistas de renombre, entre ellos Rita Ora y J Balvin.