[Ocio] Personajes van del live action a la animación

En el último episodio de “Attack on Titan”, un gran anime japonés que actualmente nos presenta su cuarta y última temporada, los fanáticos advirtieron la aparición de Saul Goodman en forma de titán en medio de “el retumbar”. El cameo no es accidental, ya que, desde el manga, el autor Hajime Isayama había homenajeado al personaje interpretado Bob Oderking con rasgos más parecidos en el gigante.

En la historia del anime, el abogado creado a partir de la exitosa “Breaking Bad”, y que después fue protagonista de su propia serie, no ha sido el único personaje occidental homenajeado o que ha tenido algún cameo. De hecho, los trabajos orientales están nutridos de muchísimas referencias de este tipo. Vamos, que hasta “El Chapulín Colorado” ha aparecido en ellos.

Bruce Lee en Naruto

La influencia de Bruce Lee en producciones orientales y occidentales es indudable: de sus propias películas a la película en dos partes de Quentin Tarantino, Kill Bill, pasando por un montón de trabajos que han bebido de la técnica del artista marcial. Pero si hay un personaje claramente basado en él, ese es Rock Lee, personaje del anime “Naruto” que, incluso, comparte fecha de nacimiento con el actor nacido en San Francisco en 1940.

Por si eso no fuera suficiente, Bruce Lee llegó a recibir una lesión parecida a la que sufrió Rock Lee en los Exámenes Chūnin, tras la cual tampoco esperaba caminar y volver a luchar.

Cortesía | Sunrise

Salma Hayek en Cowboy Bepop

El anime de 1998, que ha sido catalogado como uno de los mejores 10 en la historia, se nutre de infinidad de referencias al cine, la música y la cultura popular, pero hay un homenaje que podría llamar la atención particularmente del público mexicano: la aparición de Salma Hayek. O, mejor dicho: del personaje que interpretó en la película de Robert Rodríguez en 1995, “Desperado”, al lado de Antonio Banderas.

La pareja aparece en el capítulo “Asteroid Blues” y son un matrimonio que trafica un nuevo tipo de droga.

Dr. Frank-N-Furter en One Piece

El científico travesti interpretado magistralmente por Tim Curry, en la película de culto “The Rocky Horror Picture Show”, aparece en la serie encarnado en el personaje de Emporio Ivankov, reina de los okamas y comandante del Ejército Revolucionario que, en realidad, es un hombre disfrazado de mujer. El personaje claramente comparte muchas similitudes con el de Tim Curry.

El Chapulín Colorado en One Punch-Man

Excepto por el antifaz que usa para no revelar por completo su rostro, “Smile Man” es un claro homenaje en la serie One Punch-Man al personaje creado e interpretado por Roberto Gómez Bolaños. Al igual que él, este héroe recurrente en la serie creada a partir del web cómic del artista One, se vale de un artículo basado en el “chipote chillón”, capaz de romper todo a su paso.

Cortesía | Mad House





