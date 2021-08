[Nosotras] Morelos tiene 858 embarazos adolescentes

De acuerdo con los casos reportados en el primer semestre del año, en Morelos el embarazo en adolescentes va a la baja, sin embargo, los cinco municipios que concentran el mayor números de casos en la entidad, no cuentan con una alta población de adolescentes.

Valentín Eduardo Hernández Martínez, médico coordinador estatal del Programa Planificación Familiar y Anticoncepción, y de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, comentó que el embarazo en adolescentes se considera como un embarazo de alto riesgo.

El estado son cinco municipios con la mayor concentración de adolescentes (hombres y mujeres), primer lugar Cuernavaca con 62 mil adolescentes aproximadamente; Jiutepec 36 mil 700 adolescentes; Cuautla con 32 mil 646; en Temixco 21 mil 462 y finalmente con Yautepec 19 mil 494 adolescentes.

De acuerdo al corte de cifras de enero a junio del 2021, en Morelos se han registrado un total de 858 embazaros en adolescentes, y en comparación con años anteriores, en el mismo período de tiempo, se ha observado una tendencia a la baja.

Señaló que durante 2019, de enero a junio, se registró un total de mil 842 embarazos en adolescentes; en 2020 se documentaron mil 401.

Zona oriente con el mayor número de casos en Morelos

El médico informó que la zona oriente del estado concentra el mayor número de casos; el primer lugar lo ocupa Yautepec, con 113 embarazos; le sigue Cuautla, con 78; en tercer lugar Jiutepec, con 73; el cuarto lugar Puente de Ixtla, con 70, y Ayala, con 56.

Lo que llama la atención es que Puente de Ixtla y Ayala no se encuentran en los municipios de la entidad con la mayor cantidad poblacional de adolescentes, lo que hace que se prendan los focos de atención, por lo que señaló que en estas dos localidades se están dirigiendo estrategias específicas para brindar una cobertura en métodos anticonceptivos y seguimiento a la población para evitar y prevenir más casos.

El período de adolescentes en el tema de salud comprende de los 10 a los 19 años de edad, el mayor número de casos de embarazo a temprana edad en la entidad se da en el rango de edad entre 15 y 19 años.

De acuerdo con el experto, es multifactorial el embarazo en adolescentes; “gran parte se debe al desconocimiento de la metodología anticonceptiva, pero también en temas específicos de salud sexual y reproductiva, son temas que desde la educación primaria deberían estarse tratando, porque esto abre los ojos a los adolescentes en que deben planificar y llegar a su plan de vida”.

Otra causal importante es la desinformación en cuanto a qué lugares pueden acercarse los adolescentes para obtener información en temas de salud sexual y reproductiva, e incluso de dónde pueden recibir métodos anticonceptivos.

Gran parte de los embarazos en adolescentes, dijo, son producto de una violación sexual o coacción emocional, incluso han llegado identificar que entre el 60 y 70 por ciento de los casos su pareja es mayor de edad.

Para prevenir casos, Hernández Martínez refirió que cuentan con 50 unidades de servicios amigables en la entidad, el cual es un espacio exclusivo, confidencial y gratuito donde se atiende a mujeres y hombres adolescentes, se les orienta y aconseja en temas de salud sexual y reproductiva; además de otorgarles los métodos anticonceptivos gratuitos.

Golpe a la salud mental y emocional de la adolescente

Reyna Luna Saavedra, catedrática de la Facultad de Psicología de la UAEM, señaló que estos casos pueden llegar a ser devastadores para las adolescentes en el sentido mental, en el entorno social y en la dinámica familiar.

“A nivel psíquico no hay un desarrollo totalmente a esa edad, faltan diferentes etapas de desarrollo que no se han consolidado a nivel mental, a nivel cognitivo, y por supuesto a nivel emocional no estamos preparados a tempranas edades para poder resolver los problemas que la maternidad confiere”, explicó.

En la dinámica familiar es un golpe porque aún es una niña, señaló que la maternidad es un pase inmediato para convertirse en una adulta, viniendo de una infancia que no se sabe cómo fue.