[Nosotras] El poder no es para siempre: Mirna Zavala

El poder de los servidores públicos “no dura mucho”, y justo por eso se debe utilizar bien, eso lo sabe perfecto Mirna Zavala Zúñiga, diputada local por el Partido Encuentro Social (PES), y quien, hasta hace unos meses, encabezaba la Secretaría de Administración en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Sin embargo, un día decidió aceptar la invitación para salir de esa oficina e ir a las calles de la ciudad de Cuernavaca como candidata a diputada local bajo las siglas del PES.

Entonces, su mayor reto en aquel momento no era que la gente la conociera, sino ella conocer las necesidades de quienes viven en la capital del estado y, a partir de ello, realizar las propuestas específicas, viables y honestas de lo que se puede lograr, comparte para la sección Nosotras, de El Sol de Cuernavaca.

Zavala no ganó la elección por la vía de mayoría, pero al estar inscrita en la lista de diputaciones por la vía plurinominal logró ingresar a la LV legislatura gracias a la acción afirmativa de género que privilegia la asignación de curules a mujeres (previamente el partido que las postule debe estar en el supuesto de cumplir con el porcentaje de votación establecido en el Código Electoral del Estado).

Revela que antes de sentarse en la curul tuvo que enfrentar varios obstáculos que se tradujeron en impugnaciones y que hasta aquel momento, no comprendería que mucha gente buscaba estar en el mismo lugar de ella.

Ahora, afirma, su mayor preocupación es realizar un trabajo digno desde el Congreso local, dignificar el espacio que hoy la vida le otorga y hablarle a la gente siempre con la verdad.

En los pocos meses de la LV Legislatura ha aprendido que nadie debe tomarse las cosas de manera personal, por eso cree que la responsabilidad del Congreso es buscar generar mejores condiciones para la sociedad “porque el poder se acaba, y se acaba muy pronto”.

Al preguntarle si ella es la diputada del gobernador Cuauhtémoc Blanco responde que viene sí del partido en el gobierno y de conocer a una administración, de tal manera que en congruencia seguirá trabajando con lealtades e institucionalidades.

Detalla que nadie puede olvidar sus historias, y ella no olvida la suya, que está ligada a la administración pública a lo largo de los últimos 25 años y las oportunidades que muchas personas le han dado.

Mirna Zavala se declara una promotora permanente de la participación ciudadana, porque solo de esa manera se podrá recuperar la confianza popular en instituciones como el Congreso que reconoce, están muy demeritadas.

También se pronuncia por lo que denomina “reconstruir” a las familias a partir de diversas reformas que permitan la unión de la base primordial de la sociedad y con ello, hacerle frente a la deformación social pero siempre con respeto al resto de las ideologías.

Incluso, la frase permanente que utiliza al difundir sus actividades a través de boletines de prensa es: “con la gente siempre”.

“Trato, no de recuperar el tiempo, porque el tiempo ya no se recupera, así que trato de disfrutar todo el tiempo que mi familia me quiera seguir dando, por eso es que el tiempo que tenemos juntos, lo acaparo”, comentó.

Zavala Zúñiga nació en Morelos y viene de una familia de esfuerzo, trabajo, valores y principios, ejemplo que le permitió abrirse camino propio para ir en busca de sus proyectos personales y tener su propia familia, a la que tiene presente en cada instante de su actual desempeño legislativo.





