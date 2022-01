[Nosotras] “Dios me puso aquí”

Verónica Anrubio Kempis es actualmente diputada local por el X distrito con cabecera en Ayala, y aunque es una de las legisladoras más jóvenes en la LV legislatura, conoce muy bien los problemas de las comunidades que representa.

Contadora pública de profesión, es originaria de Huitzililla, un poblado del municipio de Ayala; hija de una de las familias más conocidas en la región oriente que se dedican a la producción de cebolla.

Para Verónica su actual participación en política la atribuye completamente a Dios.

“Nunca había participado en política, pero me invitaron los partidos políticos, participé y gané, por eso creo que Dios me puso por algo aquí”, rememora con una sonrisa en el rostro.

Anrubio fue candidata de la Coalición “Juntos Haremos Historia” pero debido a que el partido Nueva Alianza le realizó la invitación a participar como candidata, al llegar al Congreso decidió formar parte de la bancada “turquesa” al lado del diputado y ex alcalde de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez.

Aclara que es obradorista porque coincide plenamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. También agradece al PES que formó parte de la Coalición de la que resultó ganadora.

Como lo anotábamos al inicio de esta información, *, motivo que la llevó a solicitar presidir la Comisión de Desarrollo Agropecuario en el Congreso local en su afán de ayudarlos.

Una de esas acciones fue la de proponer junto con su compañero de bancada, una iniciativa que busca incrementar en más de 137 millones de pesos los recursos del Fondo de Aportaciones Estatales del Desarrollo Económico (FAEDE), en beneficio de los sectores agropecuario y artesanal.

La legisladora, precisó que se trata de una iniciativa de reforma al artículo 15 de la Ley General de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos para concretar una reingeniería al FAEDE.

Y es que con la modificación, se aumentarían de 1.5 al 2.5 por ciento el total del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para los recursos del FAEDE, que al año de 2021 tenía asignado un presupuesto de 206 millones 275 mil 214 pesos.

Verónica Anrubio deja en claro que una de sus mayores “luchas” en el Congreso local será para que se reconozca la importancia de quienes forman parte del sector agropecuario, porque hasta ahora no sucede así, a pesar de que gracias a los campesinos se dinamiza la economía en Morelos.

Recordó que son muchas familias las que se dedican a las labores del campo, sin embargo y en su consideración, no reciben los suficientes apoyos económicos ni tampoco son oportunos.

La diputada local tiene claro que su paso por el Congreso debe ser para apoyar a los que menos tienen, y ese es el objetivo que la motiva.

“Estoy aquí para beneficiar a la gente, por eso he dicho que Dios me puso aquí; no estoy buscando hacerme rica, porque con puesto o sin puesto sé trabajar”, expresó.

Durante la entrevista, Verónica Anrubio Kempis reconoce que el mundo de la política es difícil, principalmente porque “tú vida se vuelve pública, pero mis valores están bien cimentados por mí familia que es de chamba y a eso vengo, a trabajar”, expresa la joven legisladora.

Por último, hizo un llamado a las y los jóvenes a involucrarse de manera más activa en la vida pública del estado, a conocer quiénes son sus representantes populares, quién es el presidente municipal de su localidad, y también a realizar propuestas para que en conjunto con las autoridades se atiendan las demandas más añejas de la sociedad morelense.