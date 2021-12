[Mundo Geek] Unión gamer en tiempos de pandemia

El crecimiento de la industria de los eSports en tiempos de pandemia fue innegable: en 2020, la industria generó más de 32 mil millones de pesos solo en México, equivalente a 4.4 por ciento más con respecto al año interior, según datos de The Competitive Intelligence Unit. Pero más allá de los números, están las historias. Y tratándose de juegos móviles, que dominan la escena, encontramos ejemplos de solidaridad y apoyo en una época en que el contacto social también experimentó un cambio inusitado.

“Lo que más me gusta es conocer personas con los mismos gustos que yo. De jugar solo, pasé a jugar con amigos, quienes son de gran apoyo en estos tiempos de pandemia debido a las distancias que hemos tenido. Me gusta el respeto que nos tenemos y la hermandad que formamos día con día”, cuenta Santiago Hernández, jugador de “Call of Duty: Mobile” en el estado de Oaxaca.

Al alcance de la mano, los videojuegos móviles siguen recibiendo jugadores casuales, pero también jóvenes interesados en formar parte de comunidades y equipos competitivos, especialmente dentro de los títulos con mayor presencia en la industria de los eSports. En su mayoría, estos juegos facilitan la conformación de comunidades que se agrupan en clanes, cuya organización puede variar de uno a otro, aunque los más comprometidos coinciden en objetivos, misiones y tareas coordinadas por un líder.

“El formar parte de un clan ayuda a la integración de los compañeros, fomenta el trabajo en equipo, la cooperación y solidaridad, entre muchos otros valores”, explica Ricardo Rodríguez, uno de los entrenadores del clan Quetzalpilli Gaming, proyecto mexicano que aspira a crecer en el ámbito competitivo, pero también ser un puente de comunicación y solidaridad entre sus miembros.

Actualmente, esta organización cuenta con 40 jugadores. Sin embargo, tiene el propósito de consolidarse más allá del título de Activision Blizzard y Tencent, que en 2019 se convirtió en el juego con mayores descargas tras su lanzamiento y que hoy sigue situándose entre los de mayor actividad, con cerca de 21 millones de jugadores diarios en todo el mundo, según el sitio de estadísticas Active Player.

Las alianzas

A la hora de hacer crecer un club, las alianzas y colaboraciones juegan un papel preponderante. Si las organizaciones eSports más destacadas del mundo cuentan con el patrocinio de empresas importantes de tecnología y entretenimiento, los nuevos proyectos que marchan en el mismo camino deben hacer lo suyo. De nuevo, el interés por hacerse notar en el ámbito eSports nos demuestra que los videojuegos móviles son mucho más que un entretenimiento casual en una pequeña pantalla, y que la confianza y la buena voluntad pueden dar muy buenos resultados.

“Es aplaudible el trabajo que hacen muchos clanes que no solo son un clan, sino ya una familia. Es impresionante cómo un jugador puede crecer gracias a un clan, que te puede dar incluso exposición en medios y que equipos profesionales te conozcan”, opina Zabdi Fabián, diseñador eSports de Oaxaca.

Con Koali’z Studio, su proyecto de diseño GFX, y GameJoin enfocado en ligas, Fabián ha colaborado con varias organizaciones de los deportes electrónicos dentro y fuera de México, cuyos responsables han confiado en su talento para estructurar la identidad gráfica de sus equipos, un elemento imprescindible a la hora de generar afición.

“Necesitamos de una imagen que represente al equipo, primeramente, que es lo más comercial. Hacer parte del equipo al aficionado es lo primordial para que se sienta identificado tanto con los colores y valores del club”, agrega Fabián.

En 2022, GameJoin y Quetzalpilli Gaming colaborarán en la realización de una copa y una liga para “Call of Duty: Mobile”, pero esas son solo dos de las actividades que se esperan en el corto plazo.

Entre administrar un clan y tomárselo en serio hay una diferencia abismal. El mayor activo de un club, desde luego, son sus jugadores, pero nada daría resultado sin el trabajo de sus líderes y colíderes, compañeros que dedican horas a evaluar el rendimiento de los equipos, crear contenido para las redes sociales, asegurarse de que nadie incumpla las reglas… hacer un poco de todo. En Quetzalpilli, el equipo está confirmado por jóvenes de varias partes del país: Lizbeth González (Tamaulipas), Gustavo Ruiz (Ciudad de México), Emerich Torres (Ciudad de México) y Ricardo Rodríguez. Cada lunes, el consejo se reúne para abordar el desempeño del clan, reconocer los problemas que requieren solución, así como las áreas de oportunidad.

“Como administrador espero que Quetzalpilli crezca, pero, a final de cuentas, el llevar un equipo competitivo es igual a llevar una empresa: hay que administrar nuestros activos, en este caso nuestros jugadores, hay que capitalizarnos, hay que capacitar, hay que establecer métricas, reglamentos, procedimientos, entre muchas otras cosas. Es un camino complejo, pero, con actitud, se puede llegar a ser grande”, dice Ricardo. Quetzalpilli Gaming se perfila como una organización que abarcará varios títulos y géneros de videojuegos en el mediano y largo plazo.

