[Mundo Geek] Tokyo Revengers: la serie del momento

Durante las primeras semanas del año, los tops y conteos de lo mejor del año pasado están en su apogeo. Es el caso de la lista de los 10 animes favoritos de los usuarios de Crunchyroll, la plataforma de streaming de series animadas japonesas más conocida en occidente, propiedad de Funimation y a su vez de Sony. En México, el servicio está disponible por una suscripción mensual de 125 pesos en su presentación “megafán”, y de 99 pesos en su modalidad “fan”.

A fines de diciembre, Crunchyroll convocó a sus usuarios a elegir su anime favorito en todo 2021 y fue el pasado 3 de enero cuando los editores dieron a conocer los resultados de esta dinámica, que acumuló ocho mil 390 participaciones y arrojó como ganador definitivo el anime “Tokyo Revengers”, una serie basada en el manga, escrito por Ken Wakui desde el año 2017, que lidia con la depresión, la frustración y la desesperación de un joven que enfrenta la muerte de un amor de adolescencia.

Tokyo Revengers, primer lugar

Con 954 votos, el anime estrenado en abril de 2021 fue el más votado por los usuarios de Crunchyroll. La historia sigue a Takemichi Hanagaki, un freeter (término usado para los jóvenes japoneses con empleos de medio tiempo) de 26 años de edad que parece no tener objetivos en la vida, hasta que descubre que su novia de la adolescencia, Hinata Tachibana y su hermano Naoto son asesinados por una banda. Pronto, Takemichi descubre que tiene el poder de viajar en el tiempo, un recurso que utilizará para tratar de salvar a Hinata y sus amigos.

Attack on Titan, segundo lugar

Desde su estreno en abril de 2013, “Attack on Titan”, basada en el manga de Hajime Isayama, se convirtió en un éxito inmediato. En casi una década, no sólo se ha ganado el aplauso del público, sino también de la crítica, que ha puesto sus mejores episodios a la altura de los mejores capítulos de exitosas series contemporáneas como “Breaking Bad” o “Game of Thrones”.

En esta historia apocalíptica, la humanidad se enfrenta a la amenaza de los titanes, resguardándose en una ciudad protegida con muros. Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Armen Arlert son tres niños que vencen sus miedos al enlistarse al ejército con el objetivo de luchar contra los titanes. En el camino, se enfrentarán a la pérdida de familiares y grandes amigos y, a la vez que descubren el origen de los titanes, su forma de ver las cosas irá cambiando capítulo tras capítulo.

En 2022, Crunchyroll estrenará la segunda parte de la cuarta y última temporada de este anime, que recibió 941 votos.

Jujutsu Kaisen, tercer lugar

Basada en el manga de Gege Akutami, la historia sigue al estudiante Yūji Itadori, quien se une a una organización de hechiceros para acabar con una maldición llamada Ryōmen Sukuna, de la que se hace anfitrión. Con una duración de 24 episodios, la serie fue estrenada en el año 2020. En el conteo de Crunchyroll, recibió 835 votos.

