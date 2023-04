[Mundo Geek] Demon Slayer: El anime que conquistó al mundo

En 2016, la revista semanal japonesa Shūkan Shōnen Jump vio nacer Kimetsu no Yaiba, la historia de un niño que pierde a su familia, atacada por un demonio, y tiene que hacer frente a su sed de venganza. Desde entonces, millones de personas en el mundo han visto a Tanjiro Kamado, el protagonista de esta historia, crecer como guerrero blandiendo su katana en medio de intensas batallas que han cosechando gran éxito en el cine.

Recientemente este anime volvió a dar muestras del éxito que puede alcanzar el género en el cine a nivel global, tras el estreno del capítulo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Swordsmith Village en salas, y en México no podía faltar.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), esta producción, que revive el enfrentamiento de Tanjiro con las Lunas Demoniacas Daki y Gyutaro, remasterizado en 4K, consiguió la primera posición en el top 10 de la taquilla mexicana durante su primer fin de semana de estreno, que tuvo lugar del 7 al 13 de marzo de este año. Además, la muestra incluía la presentación del nuevo arco, que presenta a los pilares Mitsuri y Kanroji y Muichiro Tokito, de amor y la niebla, respectivamente, en el crecimiento del guerrero.

El estreno de esta producción en Latinoamérica tenía todas las intenciones de hacerla triunfar en la región, como lo demostró la premier que se realizó en México a mediados de marzo, en un evento que contó con la presencia de varias personalidades del medio del entretenimiento y de Natsuki Hanae, quien presta su voz a Tanjiro en el doblaje original, quien visitó el país únicamente para conocer a los fanáticos de la serie mexicanos y coincidir con Iván Bastidas, el actor mexicano que le da voz al guerrero en Latinoamérica.

Hasta el pasado 21 de marzo, Canacine reportó que la película había recaudado unos 3.43 millones de dólares sólo en México, el equivalente a casis 700 mil asistentes en las salas nacionales.

La historia

En japonés, Kimetsu no Yaiba quiere decir espada matademonios. La serie de manga escrita e ilustrada por Koyoharu Gotōge fue lanzada el 15 de febrero de 2016 en la revista semanal Shūkan Shōnen Jump, de la editorial Shūeisha. Con Tanjiro, miles de lectores encontraron un personaje con el cual identificarse: un joven marcado por una tragedia que decide formarse como guerrero, lidiando con la pérdida, a la vez que se enfrenta a sus miedos con el apoyo de varios maestros y otros guerreros que se convierten en sus amigos. Además, la protección que ejerce sobre la pequeña Nezuko, su hermana, brinda lecciones sobre la importancia de la familia.

En 2019, Ufotable, el estudio detrás de la franquicia de Fate y la trilogía cinematográfica Heavens Feel, llevó el manga original a la animación con resultados igualmente arrolladores, favoreciendo la composición y la dirección de color por encima de otros aspectos, algo que destacó la periodista Natasha H. al calificar el anime como uno de los mejores productos que Japón ha dado al mundo.

Además, la comentarista exaltó a Tanjiro, quien llega a sentir compasión por los demonios que se ve obligado a derrotar, como un personaje que logra conectar con el público gracias a su nobleza:

“Su empatía es tan sorprendente y poderosa. Es un recordatorio de que la valentía no significa necesariamente la capacidad de ponerse de pie después de ser golpeado: también puede significar compasión por aquellos por los que luchas y contra los que luchas”, escribió para el portal IGN.

Cortesía | Ufotable



Tanjiro puede darte la hora

Como era de esperarse, el éxito del anime ha dado lugar a nuevas reinterpretaciones en Japón y artículos que, desde su lanzamiento, tienen miles de compradores asegurados, como lo demuestra la obra de teatro basada en el anime y los relojes de pulsera lanzados recientemente por la marca AMNIBUS, en ocho colores distintos, con un precio superior a los siete mil yenes, aproximadamente mil pesos mexicanos.

Los relojes, afirma la marca, están basados en ocho de los personajes de la serie, presentando las frases más icónicas de Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Giyu, Shinobu, Rengoku y Uzui. Por ahora, la etapa del prelanzamiento mantiene los pedidos anticipados hasta el 20 de abril, mientras que los envíos iniciarán en agosto.

El doblaje mexicano

A la hora de disfrutar de un anime desde Latinoamérica, los fanáticos del género se han convertido una de las comunidades más exigentes ante las compañías y actores de voz. Sin embargo, las cosas parecen ir bien cuando se habla del doblaje de esta serie, con un trabajo en el que participan los actores Iván Bastidas, Annie Rojas, José Luis Piedra y Uraz Huerta en los roles principales.

De hecho, la calidad del doblaje mexicano de Kimetsu no Yaiba se hizo presente durante la reciente entrega de los Anime Awards, cuando el actor de voz Alejandro Orozco, quien interpreta a Gyutaro, obtuvo el premio a Mejor Interpretación de Voz de un anime en Latinoamérica.





