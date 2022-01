[Mundo Geek] Condecoran a precursor de videojuegos

Si te menciono a Paul McCartney, Anthony Hopkins y Elton John, seguro que sabes de qué personalidades de la industria musical y cinematográfica estamos hablando, pero si mencionamos el nombre de Ian Livingstone puede que las cosas cambien. Pues bien, tanto Livingstone como McCartney, Hopkins y John tienen algo en común: los cuatro han recibido el título nobiliario “Sir” (caballero) que otorga la realeza británica, pero el de Livingstone es un caso particular.

En la Edad Media, el título de caballero designaba a los nobles que tenían como característica la protección de su rey o señor feudal, el equivalente actual a un militar o un guerrero. Sin embargo, la definición del término ha cambiado con el paso de los siglos, y actualmente se otorga a las personalidades de la música, el cine, el deporte o el entretenimiento que hayan hecho aportes notables para el Reino Unido. Hasta ahora, el título no había sido conferido a un emprendedor de la industria de los videojuegos.

Y ese es el caso de Sir Ian Livingstone, la última persona en recibir tal condecoración, cuya carrera en la industria inició allá por el año 1975, cuando, junto a sus compañeros John Peake y Steve Jackson, comenzó a publicar el boletín mensual “Búho y comadreja”, dedicado a los juegos de mesa, una de cuyas copias terminó en las manos de Gary Gygax, autor del emblemático “Dungeons & Dragons”, considerado como el primer juego de rol moderno. Encantados por la creación de Gygax, el equipo pasó a ser el distribuidor oficial de D&D en Europa, a través de su recién fundada compañía Games Workshop.

Pero las cosas no siempre fueron sencillas: tras empezar a distribuir DyD y otros productos en Europa, Livingstone y Jackson organizaron su primera convención, que pasó a llamarse el “Día de los juegos”. Por bien que suene esto, el equipo no contaba con una tienda, lo que llevó a mucha gente en busca de un lugar que no existía y a ellos ser desalojados de su piso en el verano de 1976.

Cortesía | Eidos Interactive

Tomb Raider

Si todavía no logras a identificar a Livingstone dentro del panorama histórico de la industria de los videojuegos, seguro que estas dos palabras te harán darte cuenta de su legado inmediato: Tomb Raider.

En 1993, Ian Livingstone se integró a Domark como inversor y miembro de la junta. Más tarde, la compañía fue adquirida por la empresa de tecnología de vídeo Eidos Interactive, adquirida en 2005 por SCi. En aquel entonces, él fue el único exmiembro de la junta retenido, asumiendo el papel de director de adquisición de productos y asegurando muchas de las principales franquicias de la compañía, entre ellas Tomb Raider y Hitman. Contribuyó al proyecto “Tomb Raider: Anniversary”, lanzado en 2007 como una versión mejorada del juego original.





