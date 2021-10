[Mundo Geek] Chris Pratt es la nueva voz de Mario Bros

El anuncio de la primera película hollywoodense animada sobre Súper Mario Bros. causó revuelo en millones de fanáticos de la popular franquicia de videojuegos de Nintendo, pero la noticia también estuvo acompañada de otro efecto: las reacciones encontradas que causó el saber que sería el actor Chris Pratt quien le prestaría su voz al emblemático fontanero que recorre el mundo en busca de su amada princesa. Muchos no se sienten satisfechos con ello, sobre todo porque, desde 1995, Mario ha tenido una sola voz y su dueño es un hombre que sigue activo a nivel profesional.

Se trata, ni más ni menos, de Charles Martinet, el actor de voz estadounidense que es la voz oficial de Mario y otros personajes de la franquicia, incluyendo a Luigi, desde 1995. Aquel año, Martinet le dio voz al fontanero en el marco del lanzamiento del videojuego de Interplay Mario’s FUNdamentals.

Aunque Martinet trabajó para Nintendo desde 1990, no sería hasta 1996 cuando su voz quedaría impregnada en nuestra memoria de manera imborrable, al ser lo primero que se escuchaba al iniciar Súper Mario 64 para la consola que revolucionó la historia de Nintendo, la primera en presentar personajes tridimensionales.

Martinet, un hombre Guinness

Nacido el 17 de septiembre de 1955 en California, Estados Unidos, Charles Andre Martinet no sólo le ha proporcionado su voz a Mario, sino también a su hermano, Luigi, así como a Bebé Mario, Wario, Waluigi y otros personajes de la franquicia más exitosa de Nintendo, cuyo primer videojuego fue publicado en 1983, no obstante que el personaje ya había tenido una incursión en un título dos años atrás, al aparecer como “Jumpman” en el Donkey Kong de 1981.

El éxito que tuvo la decisión de Nintendo al contratar a Martinet para interpretar a su personaje más querido por el público se ha visto reflejado en la aceptación que tuvo y en todas las ocasiones posteriores en que el actor fue llamado a trabajar con cada nueva entrega de la saga. Para 2018, en el marco del lanzamiento de Super Smash Bros. Ultimate, cuando fue certificado como el primer actor en interpretar 100 veces al mismo personaje de un video juego, título que fue acreditado por Guinness World Records.

Charles Martinet no romperá su relación con el personaje que lo llevó a la fama: aunque esta vez el fontanero tendrá la voz del protagonista de las sagas de Jurassic Park y Guardians of the Galaxy, se espera que tenga participación en un cameo.