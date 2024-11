Jungkook y Jimin de BTS triunfan en los MAMA Awards 2024

Los MAMA Awards 2024, celebrados en el prestigioso Kyocera Dome Osaka en Japón, vivieron una segunda jornada cargada de emociones, con presentaciones espectaculares y el anuncio de los ganadores más destacados de la noche.

El talento de Jungkook y Jimin, miembros de BTS, brilló a pesar de que ambos artistas están cumpliendo su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Jungkook: Mejor artista masculino y Mejor performance de baile

Jungkook, quien recientemente lanzó su álbum en solitario Golden, fue galardonado con el premio a Mejor Artista Masculino y Mejor Performance de Baile Masculino.

Su interpretación de éxitos como "Seven" y "Standing Next To You" marcó el inicio de una nueva era en su carrera como solista, consolidándose como uno de los artistas más influyentes del K-pop en la actualidad en todo el mundo.

Jungkook trabajó muy duró en su álbum, que lidera varias listas de éxitos y el cual recibió elogios tanto de críticos como de fans.

Jimin: Fans’ Choice of the Year

Por su parte, Jimin, quien conquistó corazones con su álbum Face y su tema principal "Like Crazy", fue reconocido con el prestigioso premio Fans’ Choice of the Year.

La victoria de Jimin en esta categoría es muy especial, ya que demuestra cómo logró consolidarse como una figura estelar en la escena global del K-pop, y el respaldo que tiene por parte de ARMY.

Jimin en una escena de su nuevo lanzamiento Who. / Captura de video

A través de Weverse, Jimin agradeció el cariño y respaldo de ARMY en una carta que difundió sólo unas horas después de recibir el galardón. En sus letras narró que en su servicio platica a menudo con Jungkook sobre las cosas que deberían hacer cuando vuelvan a los escenarios para ARMY.





Por supuesto que ARMY no tardó en llenar las redes sociales con mensajes de orgullo y apoyo hacia Jungkook y Jimin, destacando cómo ambos continúan representando a BTS de manera excepcional.

Un evento lleno de grandes momentos

Además del éxito de Jungkook y Jimin, los MAMA Awards 2024 contaron con impresionantes actuaciones de artistas de talla mundial como Rosé de Blackpink y Bruno Mars, quienes presentaron un emotivo dueto de su éxito "APT". También se reconoció a otros íconos del K-pop como Seventeen, Aespa y TXT, quienes se llevaron varios premios relevantes.

Entre los principales galardonados de la noche, destacan:

VISA Artist of the Year : Seventeen

: Seventeen VISA Song of the Year : aespa

: aespa VISA Album of the Year : Seventeen

: Seventeen Best Female Group : aespa

: aespa Best Male Group: SEVENTEEN

¿Qué son los MAMA Awards?

Los MAMA Awards (anteriormente conocidos como Mnet Asian Music Awards) son uno de los eventos más prestigiosos de la industria musical en Asia, organizados anualmente por Mnet, un canal de entretenimiento surcoreano.

Desde su primera edición en 1999, los MAMA Awards han evolucionado para convertirse en un evento de alcance internacional, atrayendo la atención de fanáticos y medios de todo el mundo.

Los MAMA Awards cuentan con diversas categorías que destacan diferentes aspectos de la industria musical, como:

Artista del Año (Artist of the Year)

Canción del Año (Song of the Year)

Álbum del Año (Album of the Year)

Fans’ Choice

Mejor Artista Nuevo (Best New Artist)

También incluyen premios específicos para géneros como rap, hip-hop, balada, pop y categorías técnicas como Mejor Coreografía y Mejor Video Musical.

BTS ha sido uno de los grupos más premiados en la historia de los MAMA Awards.

Jungkook y Jimin en la promoción de "Are You Sure?!?" / X / @bts_bighit

