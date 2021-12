Luis Vertti se expresa por medio de la música

Luis Vertti es un talentoso joven mexicano que con muchas ideas en la cabeza, buscó la forma de expresarse, y lo ha logrado a través de la literatura y la música. Luis escribió su primer libro a los 12 años de edad, y recientemente presentó su EP llamado "Tiempo y espacio", bajo el pseudónimo XLVVM.

Su primer libro fue “La Leyenda de Jenn” una novela fantástica infantil que escribió a los 12 años y que publicó tiempo después. Sin embargo, desde antes tenía la inquietud de expresar sus ideas.

"Antes de eso ya existían esas historias en mi mente, pero las compartía a través de historietas y el problema fue que mis dibujos eran pésimos, no se entendían y las compartía con mis compañeros. Conforme pasó el tiempo, todos me decían cuando sale el siguiente número, y así compraba mis cuadernos y las hacía, pero como mis dibujos no se entendían les agregaba descripciones y diálogos; y un día una amiga me dijo que le encantaban las historias, y que si fuera un libro le gustaría más y ahí nace esa idea", expresó Luis Vertti.

Asimismo, recuerda que una noche estaba en su casa y su hermano mayor había organizado una fiesta, y sin poder dormir, decidió comenzar esa aventura de escribir el libro.

Cuando terminó de escribir su libro, ya quería publicarlo; sin embargo, fue un proceso muy complicado y desalentador, por lo que decidió refugiarse en la música.

Así surgió "Tiempo y espacio", su primera canción a piano que compuso cuando cursaba la preparatoria.

"Quería alcanzar un punto donde pudiera publicar mis historias y quizás complementar lo que me hacía falta con la música".

Y fue así, como surge su primer EP "Tiempo y espacio", el cual estrenó el pasado 3 de diciembre.

Su música podemos encontrarla en plataformas digitales bajo el pseudónimo de XLVVM, y afortunadamente ha tenido muy buena recepción por parte del público a nivel internacional.

Las obras literarias de "Harry Potter" fueron su principal inspiración para comenzar a escribir y crear historias.

"Siempre me ha gustado ese mundo de fantasía y la forma en la que podías meterte tanto a la historia, y luego veía las películas y era como otro mundo, desde pequeño siempre tuve esa parte de la lectura y mis papás hasta me regañaban porque me quedaba en la noche leyendo".

Para el próximo año, Luis Vertti buscará explorar el mundo de los cortometrajes y ver cómo puede darle más vida a sus escritos y a la música, y buscar qué otras posibilidades hay en ese mundo.









