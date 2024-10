Leyendas: El Monte de las Ánimas

"La noche de Difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono, sordo, y eterno, me trajo a la imaginación esta tradición que oí hace poco en Soria [...] La he escrito y más de una vez he vuelto la cabeza para cerciorarme de que no tenía a alguien detrás de mí, con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche..."

El Monte de las Ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer





En el mundo de la literatura gótica y romántica, pocas leyendas son como "El Monte de las Ánimas" de Gustavo Adolfo Bécquer.

Publicada por primera vez en 1861, esta leyenda es, quizá, la más famosa del autor español y una de las más adecuadas para recordar en el Día de Muertos.

En lo personal, recomiendo leerla el 2 de noviembre, de preferencia casi a medianoche. ¿Por qué? Lee esta reseña y descubre más detalles sobre el temor y misterio de cada línea.

¿Cuál es el ambiente de la leyenda?

La atmósfera que Bécquer crea en "El Monte de las Ánimas" es tan importante como los personajes.

De esta manera, el monte no es solo un escenario; se convierte en un personaje más de la historia.

La descripción del monte cubierto de niebla, las ruinas de la capilla, los sonidos extraños y los caballeros fantasmas que parecen acechar en cada rincón construyen una sensación claustrofóbica y aterrador.a.

Entre los recursos literarios de Bécquer están los elementos típicos del romanticismo gótico, como la noche, las sombras y el viento., tan comunes durante el Otoño.

¿Quiénes son los protagonistas?

Ambientada en Soria, "El Monte de las Ánimas" narra la historia de Alonso y Beatriz.

Bécquer nos presenta a Alonso, un joven noble que está profundamente enamorado de su prima Beatriz.

La historia tiene su clímax en un monte, escenario de una antigua batalla entre caballeros templarios y nobles que murieron en combate, y cuyas lamas se cree que vagan por allí, incapaces de encontrar descanso.

Además, todo ocurre la noche de Todos los Santos, una fecha propicia para contar historias de miedo y leyendas de espíritus.

Ese día, Alonso y Beatriz pasan el día cazando, pero cuando llega la noche, Beatriz, fría y distante, deja caer su banda azul en el misterioso Monte de las Ánimas.

Luego, Beatriz, en un capricho cruel, le pide a Alonso que recupere la banda, y éste, por amor, se adentra en el monte, pero lo que encuentra allí es mucho más aterrador de lo que jamás pudo imaginar.

La historia concluye con un final lleno de suspenso y misterio.

¿Cuál es el estilo del Monte de las Ánimas?

Como ves, "El Monte de las Ánimas" de Gustavo Adolfo Bécquer es una leyenda que combina lo mejor del romanticismo gótico con el folklore y las tradiciones españolas.

¿Te atreves a leerla completa?