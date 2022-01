[Animalia] Larvas: sobreviven a los peligros gracias a su unidad

Alguna vez tuve la oportunidad de visitar la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda en Querétaro. Un lugar que se ha quedado dentro de mis favoritos por su riqueza natural: cascadas, bosques, zonas áridas, grandes barrancos.

Aquella vez, caminando en un sendero que lleva a la Cascada el Chuveje, me llamó la atención a lo lejos un animal que se veía como serpiente, se movía como serpiente, pero algo no me checaba, era mucho más lento. Al acercame noté que no era uno, sino varios animales más pequeños agrupados, moviéndose como si fuesen uno. Tomé un par de fotografías y seguí mi camino, al regresar al campamento le pregunté las personas que ahí habitan sobre estos animales. Su respuesta me dejó sorprendida: “son estrellas”, me dijeron y esa respuesta fue reiterada, “son estrellas” hasta que una mujer, una artesana, me explicó que cada cierto tiempo, estos gusanos bajan del cielo, se aglomeran en la zona y hacen largas filas que pueden erizar la piel... “son estrellas que han caído y que se necesitan los unos a los otros para encontrar su camino”. Me pareció fascinante, en la naturaleza hay muchísimos ejemplos de animales que buscan a otros de la misma especie o incluso de otras para sobrevivir.

Después del viaje, consulté a un par de expertos para conocer más de las famosas estrellas. En realidad, son larvas y es relativamente común en varios grupos de insectos este comportamiento y no muy lejana a la explicación de los habitantes de Sierra Gorda, se piensa que estas larvas se mueven en conjunto para evitar la depredación. El caso de las larvas que vi, eran de mosca. El juntarse con otros individuos, puede aumentar la sobrevivencia de diferentes maneras. Un ave, por ejemplo, que quiera comer, al igual que yo podría confundirse y pensar que es una serpiente y pensar dos veces si atacar o no. La vida en grupo puede tener numerosas ventajas para las especies.

Algo extraordinario de este relato también es cómo las personas explican los procesos naturales que las rodean y aprendí algo muy valioso: gracias las otras criaturas, somos.

De acuerdo con la creencia popular, estos gusanos bajan del cielo, se aglomeran en la zona y hacen largas filas que pueden erizar la piel





