[Ocio] La música clásica siempre está a tu alcance

Para un verdadero amante de la música clásica, contar con servicios de SVOD (suscripción de video bajo demanda, por sus siglas en inglés) o de música por streaming puede no ser suficiente. Y es que el gusto por la música clásica va más allá de escuchar la primera versión que aparece en el cajón de búsqueda de una obra en específico: entre un intérprete y otro, puede haber cambios monumentales. Los melómanos lo saben, y las compañías también.

Hace unos días, la añoranza me llevó a buscar la edición en video del “Recomposed by Max Richter” para Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, una obra arriesgada que, sin embargo, logró el reto de actualizar una de las piezas más conocidas de la música clásica a nuestros tiempos, con nuevos recursos sonoros. Si bien en YouTube hay un par de reinterpretaciones por el propio Richter y Daniel Hope, el violín principal, la obra que buscaba, incluida en el DVD original, sólo estaba disponible en una plataforma en particular: Medici.TV, al que podríamos calificar como un Netflix de la música clásica.

Medici.TV

Medici.TV puede ser calificado como un Netflix de la música clásica. Aunque no cuenta con una app para Android (sí para iOS), es accesible desde cualquier dispositivo a través de un navegador web.

La compañía, fundada en 2008, se define a sí misma como el canal líder de música clásica en el mundo. Con presencia en 190 países y más de 1.4 millones de miembros, Medici.TV cuenta con un catálogo de más de tres mil conciertos, óperas, ballets, documentales, master classes y programas de jazz en HD, además de eventos en vivo, lo que se traduce en la posibilidad de disfrutar de conciertos en los mejores salones del mundo en el momento en que éstos se llevan a cabo.

Para acceder al catálogo completo de Medici.TV hay que pagar una suscripción, la cual actualmente es de 141.67 pesos mexicanos al mes por el plan anual; o un único pago de mil 200 pesos por 12 meses de servicio.

IDAGIO – Música clásica

Lo más parecido a un Spotify de la música clásica, Idagio es una plataforma que cuenta con aplicaciones disponibles para iOS y Android. Con más de dos millones de pistas de música clásica, lanzamientos exclusivos y recomendaciones personalizadas, lo que caracteriza a Idagio es la facilidad de escuchar distintas versiones de una misma obra, lo que puede ser la delicia de muchos. Con la especialidad en la música clásica, la plataforma ofrece a sus suscriptores audio de alta calidad en formato MP3 a 320 kbps, o FLAC 16 bit- 44.1 kHz. Actualmente, la plataforma ofrece una suscripción mensual a todo el contenido por 99 pesos al mes con sonido de alta calidad MP3; y de 149 pesos por sonido en calidad CD FLAC.

Digital Concert Hall

Suscribirse a Digitar Concert Hall es como ser un “groupie” de la Orquesta Filarmónica de Berlín, como seguir a la que es acaso la filarmónica más prestigiosa del mundo a cualquier parte, desde la primera fila. Con aplicaciones disponibles para iOS, Android y Amazon Appstore, los amantes encuentran aquí todos los conciertos de la orquesta, almacenados y en directo.

La suscripción, que tiene un costo equivalente a los 14.9 euros mensuales o 149 por un año de servicio, ofrece acceso a más de 650 videos de conciertos a lo largo de seis décadas, así como películas, documentales, retratos de artistas y entrevistas con directores y solistas.

