[Juntos Crecemos] Vio una oportunidad en el confinamiento

Artesanos morelenses fueron uno de los sectores más afectados por la pandemia del Covid-19, para algunos de ellos sus ventas se vieron reducidas hasta en un 100 por ciento por la inexperiencia en el uso de redes sociales; sin embargo, el amor por lo que hacen y la perseverancia fueron piezas fundamentales para sostenerlos y mantenerlos pese a casi un año de una crítica situación económica.

Este es el claro ejemplo de José Antonio Mastache Ocampo, quien ha dedicado su vida a la elaboración de artesanías mexicanas, específicamente de estilo prehispánico en materiales como barro y madera, siendo su punto de venta desde hace varios años el Callejón Juan Ruiz de Alarcón, -nombre de la calle donde se ubica-, mejor conocido como El Callejón del Arte.

El artesano es oriundo de Guerrero; tuvo sus pininos en el sector artesanal de la ciudad de Taxco de Alarcón, ya que desde muy pequeño le llamó la atención el trabajo en plata y los tallados en piedra, comenzó su viaje artesanal con ellos.

A lo largo de los años, Mastache, como lo conocen en el callejón, trabajo con varias personas famosas, conociendo artistas, poetas, entre otras personalidades, quienes coleccionaban este tipo de artesanías, demostrando una fascinación por las costumbres e historia del país, que, refirió el artesano, se debe fomentar entre los jóvenes.

Su pasión por el estilo prehispánico o precolombino lo llevó a estudiar y conocer a fondo sobre la historia de México, conocer dónde se ubicaron las diferentes culturas, quiénes fueron sus dioses, a quiénes adoraban, sus deidades y costumbres, siendo su material idóneo el tallado en piedra.

El artesano se ubicaba anteriormente en el Jardín Borda, pero al ofrecer artículos únicos, bien hechos y del gusto de todas las personas, fue que lo invitaron a formar parte del Callejón del Arte, colocándose en la entrada del mismo por el lado de calle Hidalgo.

El artesano elabora sus piezas en materiales como barro y madera/Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca

El Callejón del Arte Cuernavaca está formado por más de 30 artistas artesanos, según su página oficial, donde podrás encontrar, además de detalles únicos y originales, a la persona que realiza estas bellas piezas y que seguramente te hablará de la magia de su trabajo. Se encuentran en el Centro Histórico de la capital del estado, en calle Juan Ruiz de Alarcón, ubicada frente a la Catedral, todos los fines de semana.

Como es el caso de Mastache Ocampo, todos los artículos que aquí se ofrecen son hechos a mano y los visitantes pueden encontrar desde pirograbados, juegos de destreza hasta joyería para todos los gustos. En este espacio se invitó a pintores, escultores, artistas plásticos, artesanos, entre otros, para promover y ofrecer su trabajo, esto posteriormente a iniciar la remodelación del Jardín Borda, adhiriéndose los artesanos que vendían sus productos en este sitio tan emblemático para Morelos.

No obstante, el virus del SARS-CoV-2 llegó y con él diversos protocolos sanitarios que restringieron la apertura de ciertos negocios y espacios donde las personas podrían aglomerarse, uno de ellos fue El Callejón del Arte, por lo que al permanecer la entidad en color rojo y naranja del semáforo epidemiológico tuvieron que cerrar, ocasionando en ciertos casos que la artesanía se mantuviera parada hasta que llegara el momento de salir a la luz.

El espacio de arte y cultura abrió sus puertas hace aproximadamente nueve años con 30 artistas artesanos, formando parte del panorama del primer cuadro de la ciudad, pero ante la emergencia sanitaria y al pegar tan duro a este sector, actualmente son cerca de 18 artesanos que siguen en pie, subsistiendo con incertidumbre y miedo de volver a cerrar, pero con el deseo y necesidad de seguir ofreciendo sus productos.

José Antonio Mastache Ocampo recordó que al iniciar la pandemia e implementarse el aislamiento obligatorio, Protección Civil les dijo que tenían que cerrar, registrando un deterioro enorme, ya que sus artesanías se mantuvieron por mucho tiempo en casa sin poder moverlas, “ahí durmiendo y nosotros necesitando de que salieran otra vez a la luz para que se volvieran a vender”.

Los meses que se mantuvo cerrado los consideró, por un lado, como una experiencia muy deplorable, pero por otro le dejó un tiempo de acercamiento familiar y fortaleza en este ámbito tan importante.

“La pandemia tuvo de todo pero la cuestión económica sí nos pegó a los artesanos muy fuerte, queríamos recurrir al gobierno para ver si nos podían apoyar, con una ayuda que tienen en las arcas y además están destinadas a la cultura y están para apoyar a los que vivimos de esto, pero no nos atrevimos a pedirlo porque como los maderos de San Juan 'Pedimos pan y no nos dan'”.

En El Callejón del Arte podrás encontrar una gran variedad de artesanías, incluidas las de José Antonio Mastache Ocampo/Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca

El sector artesanal es un sector que traduce los favores del territorio, las costumbres, la idiosincrasia y la forma de interpretar los paisajes; en pocas palabras es aquel sector poeta que expresa a través del arte el valor cultural del territorio en el que se inspira. Son muchas las personas que mantienen el gusto por estos artículos pero que dejaron de lado su compra por las necesidades a raíz de la pandemia.

Como muchos negocios, algunos artesanos tuvieron la posibilidad de vender sus productos en línea, ofreciendo hasta servicio a domicilio en este tiempo tan complicado, pero Mastache Ocampo no tuvo esta opción, ya que, reconoció, desconocer el manejo de las plataformas digitales y si bien su mercancía estuvo parada y no pudo comercializarla, no todo fue en vano debido a que aprovechó esta oportunidad de estar en casa para elaborar más artesanías, contando hoy con un gran catálogo.

“El Covid para eso me sirvió, no deje de trabajar, no me senté a esperar al tiempo, me puse a trabajar y gracias a Dios tengo varias piezas que las voy sacando poco a poco, pero para eso me sirvió”.

El artesano fue uno de los encargados de solicitar al Ayuntamiento que los dejaran volver a instalarse, lo cual se logró, estuvieron así dos semanas pero ante el cambio en el color del semáforo volvieron a cerrar hasta hace unos meses, tiempos que, exclamó, fueron de puro sufrimiento.

“La pandemia ha afectado demasiado a los artesanos porque por más que se hizo el esfuerzo buscando alternativas, si fue cerrado aunque este por línea la venta estábamos tan restringidos que no se podía y nos ataron las manos por ese lado, pero siempre con la esperanza y la fe en Dios de salir adelante”.

El Callejón del Arte y el negocio de artesanías prehispánicas de José Antonio Mastache Ocampo se ubica en calle Juan Ruiz de Alarcón, frente a la Catedral, todos los fines de semana de 10:00 a 17:30 horas. Los sábados atiende su esposa el local y los domingos él se encarga.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter