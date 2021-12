[Juntos Crecemos] Las Crepas de la Esquina sobreviven gracias a su originalidad

Formar una empresa familiar no es una tarea sencilla de realizar, pero José Antonio y su esposa generan una vibra tan positiva cuando están juntos que han logrado transformar su idea, Las Crepas de la Esquina, en un negocio del gusto de todos los morelenses, ofreciendo innovación en cada platillo para todos los gustos.

Hace nueves años la colonia Rancho Cortés vio nacer a un pequeño negocio ambulante de crepas dulces y saladas, con un toque único al preparar ellos mismos la masa estilo gourmet y crear combinaciones únicas, como ejemplo a base de mole con zarzamora, plátano, crema de cacahuate, entre otros.

José Antonio confirmó a El Sol de Cuernavaca que abrir Las Crepas de la Esquina fue circunstancial, básicamente fue una situación que se fue dando, ya que además se ha dedicado desde hace 25 años a la cocina, trabajando en distintos lugares y fue así como junto a su esposa decidieron poner este negocio de crepas que arrancó con un carrito móvil en la esquina de la calle.

Tras dos años y medio de ser “ambulantes” y ante el agrado de los consumidores, pudieron abrir un local en el cual ya llevan siete años, mismo que han modificado por la misma necesidad de sus clientes, ofreciendo un espacio cómodo y al aire libre.

Mientras que la mayoría de las creperías de la ciudad están en un puesto chico u ofrecen unas pocas mesas para comer en la vía pública, al ser ya una “tradición” que la crepería es de un carrito en la calle, Las Crepas de la Esquina le dieron este giro, vendiendo crepas saldas y dulces, así como bebidas frías y calientes.

Antes de la llegada del virus del SARS-CoV-2, las ventas de José Antonio y su esposa eran muy buenas, creciendo y fortaleciéndose poco a poco, ofreciendo varios diferenciadores que ahorita no pueden aplicar como contar con una terraza y el servicio en las mesas abierto a todo el público en general, que pese a estar en color verde del semáforo epidemiológico no han querido abrir a fin de evitar contagios, en especial cuando ellos mismos son quienes atienden a sus clientes.

La combinación de las crepas es muy creativa, son recetas únicas diseñadas por la propia pareja y algunas otras por los mismos consumidores quienes les han aportado su ingenio y hasta las han nombrado en base a sus creadores. Si bien han perdido varios diferenciadores, siguen conservando gran parte de ellos, los más importantes, que es la calidad en el producto y la calidez en el servicio.

José Antonio y su esposa empezaron su negocio con un carrito móvil y tras dos años y medio pudieron abrir un local/Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

Ventas a la "antigüita", su mejor opción

Tras una reducción del 60 por ciento de sus ventas, Las Crepas de la Esquina decidió durante la emergencia sanitaria incorporar al 100 por ciento su servicio a domicilio, para llevar y hasta en plataformas digitales, algo que tal vez antes no era imaginable en su operación, pues la experiencia de su servicio se vivía en el punto de venta, donde llegó a ser un espacio para celebrar aquella ocasión especial.

De las ganancias históricas que mantenían desde hace nueve años, hoy se encuentra en alrededor de un 60 por ciento, sobreviviendo con ese 40 por ciento de ventas que se ha fortalecido con la selección de un aliado estratégico para la venta de las crepas y bebidas.

Hablamos de las plataformas digitales de terceros, las cuales comenzaron a utilizar antes de la misma llegada del Covid-19, iniciando con una para irse sumando a otras, que tiene un costo alto pero que les ha quitado ese seguimiento de cocina oscura porque es un servicio que no tenían.

“Sí nos han ayudado porque hemos seguido vendiendo aunque son caras porque cobran mucho por lo que dan pero son herramientas a las que hay que subirse porque tenemos que acoplarnos, son las vueltas que dan los sistemas de mercadotecnia y hay que subirse a las nuevas plataformas y vivir de ellas”, expresó el comerciante.

El incorporarse a estas plataformas no garantiza ventas, como ha sido el caso de Las Crepas de la Esquina, manteniéndose como su principal mecanismo de ventas la compra en primera mano, es decir, los clientes les llaman directamente y piden las crepas a domicilio o las recogen ellos mismos para comerlas en casa.

Todo esto les ha permitido incluso contar ya con un directorio de clientes, a quienes les hablan por su nombre y tienen un trato muy familiar, lo que gusta a los consumidores.

José Antonio reconoció que pudieron haber aplicado otro mecanismo de ventas pero ante el desconocimiento de muchas de las plataformas, al ser de una generación que no está integrada en todas estas revoluciones, no las aplicaron; sin embargo, ofrecen un servicio a la “antigüita”, tratando bien al cliente, haciéndolo sentir como familia.

Es una realidad que en Cuernavaca hay una sobre oferta de creperías, encontrando en cada colonia este tipo de servicio, pero Las Crepas de la Esquina tiene algo muy diferente, no sólo es el hecho de que hacen su propia masa y hasta su propio mole que combinan a la perfección con otros insumos, creando una crepa exclusiva, sino el trato que es único y cercano.

“Tenemos clientes hasta de Temixco. Nos hablan y nos dicen 'queremos crepas' y vienen por crepas para toda la familia y se regresan. Si yo me pongo a ver que vienen desde Temixco para acá y no encuentran un lugar donde les gusten las crepas como acá, quiere decir que la competencia es poca”, acentúo José Antonio. La masa la hacen ellos mismos, no es industrializada, es una masa estilo gourmet y lleva más de 14 ingredientes, el secreto esta en la receta.

También incorporaron bebidas frías y calientes/Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

Las Crepas de la Esquina se mantienen por sus clientes

La pandemia ha sido todo un reto, las ventas bajaron a un 40 por ciento, tuvieron que cerrar el servicio de comedor y muchos insumos subieron sus costos, éste fue el caso de la misma crema de avellana, predilecta en las crepas. Cuando abrieron el negocio, José Antonio y su esposa la adquirían en 60 pesos el kilo, hoy la compran en 135 pesos.

Además, enfrentaron la escasez de los insumos, como la mermelada de zarzamora y la misma espinaca que subía y bajaba de precio y en ciertos casos se acabó, pese a ello, trataron de tener insumos sencillos de encontrar, contando con varios proveedores para no quedarse sin insumos y por otro lado, manteniendo la creatividad en las crepas, lo que trae consigo esa diferencia tan buscada por los paladares.

Los emprendedores nunca consideraron bajar sus cortinas definitivamente porque, argumentó José Antonio, se deben a sus clientes y sobre todo, al principio de la pandemia que estaba todo cerrado y el miedo estaba a flor de piel, mantenerse abiertos fue un respiro para ellos, considerando que cerrar sería estarle fallando a sus clientes.

“Al principio todos estaban encerrados y se preguntaban que comer y aquí estábamos y hasta nos agradecían que estuviéramos abiertos. Mucha gente estuvo cerrando por los precios de los locales, la cantidad de elementos que tienen trabajando, seguro social, etc, si es una carga pesada cuando tu venta se baja un 60 por ciento”.

Las Crepas de la Esquina se encuentran al norte de la ciudad en Rancho Cortés, en la mera esquina de calles Francisco Villa y Neptuno. Si viajas de Buena Vista es la siguiente cuadra de Farmacias del Ahorro. Puede encontrarlas en un horario de 17:00 a 22:00 horas de martes a domingo, donde te estarán esperando con una sonrisa y la calidez de ofrecer un producto único en el estado y hasta el país.









