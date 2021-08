Juntos Crecemos: Cerrajería América, lugar de confianza en Cuernavaca

La pandemia ocasionada por el virus Covid-19 ha generado grandes problemas en el bienestar de las personas, pero un punto importante que genera confianza y resulta primordial es contar con negocios de confianza, uno de ellos son las cerrajerías, que forman parte de la vida diaria y sacan de cualquier apuro.

Desde hace casi 23 años Cerrajería América abrió sus puertas en Cuernavaca como una sucursal ubicada en calle Apolo XI a cargo de Ignacio Juárez Juárez, contador de profesión que tuvo la oportunidad de emprender su propio negocio gracias a las enseñanzas de su suegro, quien se ha dedicado a este giro por cerca de 50 años.

Juárez Juárez decidió dedicar su vida a la cerrajería luego de varios años laborando en el ayuntamiento capitalino, al observar que no habría mayor crecimiento profesional ni suficientes ganancias, se fue a trabajar con su suegro a su cerrajería en calle Miguel Hidalgo en el corazón de la ciudad, ahí aprendió y determinó abrir una sucursal.

Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca





La cerrajería es un oficio dedicado a la reparación y mantenimiento de cerraduras, candados, cerrojos y cilindros, tanto de puertas comunes, como así también de vehículos, algunos cuentan con capacitación en ciertas ramas como llaves de coche, abrir cajas fuertes y hacer diligencias; lo más común son la apertura de casas y los duplicados de llaves. Cerrajería América se especializa en automotriz y para el hogar u oficina, pero también efectúa diligencias.

Hace como 10 o 12 años, las ganancias de Cerrajería América “eran muy buenas”, pero en los últimos años Ignacio Juárez Juárez ha batallado para que el trabajo “vaya cayendo”, considera que esto se debe en primer lugar a la economía del estado y por ende, de cada uno de los ciudadanos y en segundo lugar por la falta de circulante que impide pueda comprar máquinas para seguirse capacitando, “si no hay circulante también nos quedamos atrás, pero mucho trabajo no hay, más ahorita con la pandemia que ha bajado del cien por ciento al 60 o 50 por ciento”.

Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

Durante el periodo de cuarentena estipulado para lograr controlar el virus del covid-19, un grupo de servicios considerados esenciales para los habitantes de Morelos y que fueron autorizados para seguir en funcionamiento bajo las adecuadas medidas de protección, fue el servicio de cerrajería profesional ante cualquier emergencia.

En Morelos, de acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se tiene el registro de 238 cerrajerías, algunas abarcan dos giros, como papelerías o eléctricas, mientras que en Cuernavaca se tienen 98, en su mayoría solo con el giro de cerrajería profesional.

No obstante a mantenerse abiertos, el cerrajero de oficio consideró que la reducción en ganancias se debió a que en el periodo de mayor aislamiento social la gente no salía, las escuelas se mantuvieron cerradas, así como ciertas dependencias de gobierno y juzgados, los cuales forman parte de sus principales clientes, “se vino más abajo el trabajo pero de lo que va a de esto esta muy crítico porque no hay mucho trabajo, pero me mantengo de algunas empresas que siguen trabajando, no al cien pero hay movimiento”.

Al bajar sus cortinas gran parte de los comercios en el estado, muchos de los clientes de Cerrajería América no buscaban sus servicios pensando que estarían en esta misma tesitura; sin embargo, Ignacio Juárez Juárez optó por marcarles a cada uno para informarles que estaban abiertos respetando cada una de las medidas sanitarias y con disponibilidad para atenderlos, “mucha gente no sabía que estábamos abiertos cuando la pandemia estaba en su apogeo, la verdad no había mucho movimiento y el trabajo bajo considerablemente”.





Esta fue la estrategia que implementó para subsistir en un momento tan crítico en materia de salud, pero también económico, además de aplicar descuentos en su servicio, si las llaves costaban 20 pesos, las estaba ofreciendo en 15 pesos, con lo que pudo mantener el negocio a flote, pagar la renta y hasta adquirir material, que subió en precios hasta en un 35 por ciento, en especial toda la forja que necesitan básicamente para cortar.

“Hay que ver las prioridades, si me cae algo de trabajo hoy no me lo voy a gastar, hay que ir guardando para tiempos como ahorita que ya no es de ir y me gasto lo que gane porque mañana seguro voy a tener y hoy ya no es seguro el trabajo, tenemos que hacer mucha labor”.





Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

Un gran problema a enfrentar ante la insuficiencia presupuestal fue que en cuanto al material Cerrajería América no podía solicitar rebajas a sus proveedores, solo les dan crédito de ocho días pero no más. En comparación con sus clientes si podían óofrecer descuentos, a fin de que sus clientes o posibles clientes quedaran satisfechos y pensaran en regresar.

A más de un año de la llegada del covid-19 a la entidad morelense, las ventas de Cerrajería América se mantienen apenas en un 60 por ciento, con la esperanza de recuperarse poco a poco, primordialmente porque muchas dependencias gubernamentales se mantienen abiertas.

La cerrajería, a decir de Ignacio Juárez Juárez, sigue siendo un negocio sustentable aunque no descarta que en dos o tres años esto cambie, pero puede asegurarlo por lo menos hoy, ya que sus clientes continúan buscando duplicados y aperturas de lo básico, así como esporádicamente que pierden las llaves de los coches.

Si bien los servicios son vastos, hay uno en particular que deja más ingresos, las diligencias, que son desalojos, contratan a Cerrajería América para abrir un lugar acompañados de la fuerza pública y abogados; se remunera mucho más pero al mantenerse cerrados los juzgados por varios meses ya no han tenido tantas como se esperaría.

Ser cerrajero, exclamó Ignacio Juárez Juárez, es una alta responsabilidad y requiere la confianza de la misma ciudadanía, al tener más de 20 años en el negocio y el respaldo de su suegro, que ha sido cerrajero toda su vida, casi 50 años, Cerrajería América forma parte del gusto y preferencia de las y los cuernavacenses, ofreciendo trabajo honesto y responsable.

“En cerrajería se trabaja honestamente, no nos prestamos a malas cosas, el trabajo es muy noble si lo sabes hacer, y lo sabemos hacer con honestidad”.

Sobrellevar la emergencia sanitaria ha sido difícil, pero Ignacio Juárez Juárez nunca ha pensado cerrar definitivamente, siendo el trabajo con el que ha podido salir adelante.

Cerrajería América se ubica en calle Apolo XI 406, zona 1, Base Tranquilidad en Cuernavaca, Morelos, con un horario de atención de 9 a 19 horas de lunes a sábado, los domingos sólo atienden emergencias. El número de contacto es: 777 756 2930.