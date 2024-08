Jungkook y Jimin de BTS cautivan con su nuevo reality 'Are You Sure?!

JungKook y Jimin del exitoso grupo surcoreano BTS no decepcionaron al fandom al estrenar el reality show de Disney+ ‘Are You Sure?!’.

Después de semanas de espera y muchas especulaciones, ¡por fin llegó el programa que ambos idols prepararon para Army!

¿Por qué JungKook y Jimin hicieron un documental?

Bueno, según explica el propio Jimin, ambos querían dejar contenido para Army, como se llama el querido y leal fandom de BTS, como una forma de mantenerse vigentes mientras "sirven al país", es decir, mientras cumplen con el Servicio Militar Obligatorio en Corea del Sur.

LEE: ¿Te perdiste el Banbancon? Checa cómo estuvo ¡Nueve horas de conciertos!

De esta forma, aprovecharon que en sus viajes les gusta videograbar sus vivencias para armar este programa en donde podemos verlos compartir momentos de sus viajes por Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.

Es de destacar que el viaje a Estados Unidos lo realizaron en plena promoción de Seven, de JungKook, por lo que los primeros capítulos tienen un valor aún mayor por la cantidad de trabajo que el más joven de los BTS tenía encima y porque Jimin voló 14 horas solo para completar el contenido de su proyecto.

‘Are You Sure?!’, más que un programa

Para Army, Are You Sure?! es como un curita en el alma ante la ausencia de los idols, puesto que se valora mucho el esfuerzo que los miembros jóvenes de BTS hicieron pensando en Army.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Además, el programa de Jeon JungKook y Park Jimin recuerda mucho a los "Run" que tanto conquistaron la atención de BTS hace años. Por cierto, no olviden que pronto regresará Run, pero con Jin.

Momentos memorables de 'Are You Sure?!'

Esta semana se estrenaron los dos primeros capítulos de Are You Sure?! y ya estoy en condiciones de decirte que ¡básicamente pasa de todo! JungKook y Jimin nos hacen reír con sus ocurrencias y anécdotas.

Por supuesto, la comida no puede faltar, y para las Army de México esto fue muy emotivo, puesto que se revela, una vez más, que la comida mexicana está entre las favoritas de Jungkook, así que las palabras "tacos" y "guacamole" las escucharás con mucha frecuencia.

Como suele ocurrir con BTS, en Are You Sure?! tampoco faltan las reflexiones, los paisajes maravillosos y pequeñas acciones que muestran el valor de los nobles sentimientos de los chicos. Uno de ellos ocurre cuando Jimin enferma y JungKook, además de cuidarlo y preocuparse por él, eleva sus oraciones por su salud.

Doble Vía ¿Cinemex o Cinépolis? Este verano la cita es en el cine

Obvio que en redes sociales Army no tardó en citar otras escenas que guardarán para siempre en la memoria, por ejemplo, Jungkook conduciendo la motocicleta mientras Jimin va de copiloto; cuando el orgullo de JungKook queda en el fondo de un lago mientras practican kayak, entre muchos otros más.

Cada jueves habrá dos capítulos nuevos de 'Are Yo Sure?!', y uno de los adelantos muestra que en los siguientes tendrán una persona especial de invitada, sí, efectivamente, la potente voz de BTS: Tae, mejor conocido como V.

Así que no hay pretexto para que te pierdas esta serie que mantiene a los chicos de BTS más vigentes y unidos a Army que nunca. ¿Qué opinas?

Doble Vía Army canta y baila en fiesta temática de BTS en Cuernavaca

Gossip Jimin de BTS llega a 'incendiar' el verano con Who