Jung Kook confirma el estreno de su documental 'I Am Still'

Hoy es un excelente 14 de agosto para ARMY, y es que, por si no fuera suficiente con la presencia de V en "Are You Sure?!" con Jung Kook y Jimin, este día se confirmó lo que ya mucho se especulaba: ¡la llegada del documental de JK!

LEE: Día Internacional del K-Pop: La Ola Coreana que conquistó México

Fue el mismísimo Jung Kook quien confirmó el estreno de este esperadísimo documental a través de las cuentas oficiales de BTS.

Hoy he venido especialmente a transmitirles una noticia especial: el estreno de mi documental oficial "I Am Still"





¿De qué trata el documental de Jung Kook?

De toda la ardua preparación que el más joven de BTS tuvo para lanzarse en solitario con "Golden".





Cartel promocional. / FB / Cinépolis

El verano pasado, como bien sabes, Jung Kook atrajo la atención mundial a través de sus canciones que alcanzaron puestos relevantes en las principales listas a nivel global, como "3D", "Seven", "Standing Next to You", "Hate You", "Please Don't Change", "Somebody", "Yes or No", entre otras.

Jungkook durante la promoción de su álbum Golden. / Weverse

El maknae se presentó en Estados Unidos y Corea, donde incluso realizó un inolvidable "Golden Live Stage" para ARMY, que se pudo ver a través de Weverse.

¿Dónde se podrá ver "I Am Still" en México?

Si te estabas preguntando dónde podrías ver este documental, te comento que Cinépolis ya levantó la mano y, por supuesto, apartó la fecha.

Así que este 18 de septiembre tienes una cita, por tiempo limitado, en las principales salas de esta cadena.

El cantante surcoreano Jungkook. / Weverse





Gossip Jimin y Jung Kook comparten sus viajes en Disney Plus