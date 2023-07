Juárez 2000: El antro al que todos querían ir

Hace no muchos años a Cuernavaca se venía a bailar, ligar y también a divertirse. Hace aproximadamente 10 años atrás todavía la capital del estado tenía vida por las noches, las largas filas para entrar a uno de los antros más populares eran enormes, al menos esto es lo que recuerda Paloma Jiménez.

Dijo que Juárez 2000, ahora rebautizado como Juárez 4 ever, era para ella y su grupo de amigos, el lugar en el que todos querían estar.

Contó que, incluso si estaba lloviendo, las mujeres ataviadas con su mejor outfit esperaban a que el cadenero las volteara a ver para que ellas dijeran: "hola, somos cinco", y éste entonces les permitiera el acceso al antro de moda.

El establecimiento aún se ubica sobre Boulevard Juárez 4 en el Centro de Cuernavaca. Domingo Lomelí, quiera era asiduo cliente del antro, contó que actualmente Juárez 4 ever ha perdido la esencia de sus orígenes, pues antes había muchos visitantes: "Yo iba cada viernes, era el mejor día, iban chavas de la Ciudad de México y de Toluca".

Aseguró que no era un secreto que a éste antro dejaron pasar a menores de edad en más de una ocasión, de hecho este fue el primer antro que visitó Domingo con 16 años. Contó que cuando llovía la gente se mojaba esperando con tal de entrar en algún momento; recordó que a diferencia de la actualidad ahí la fiesta no paraba hasta que salía el sol.

En Juárez 2000 se bailaba la mejor música del momento como pop y electrónica. / Cortesía | Andrés Remis

Domingo agrega que lo mejor era salir después de la fiesta e ir por un hot dog afuera del antro, porque eso ayudaba a compensar un poco lo que se bebía durante la noche. Sobre la pista de Juárez se bailaba la mejor música del momento, los géneros que destacaron en ese tiempo eran el pop, la electrónica y el reggaeton.

De vez en cuando había eventos especiales en Día de muertos, el amor y la amistad, las fiestas patrias y hasta el año nuevo. "Alguna vez fui a una fiesta semáforo en San Valentín, yo siempre iba de verde, en ese tiempo estaba soltero".

Samantha Ramírez es otra ex clienta de Juárez que ya vivió la nueva experiencia que el antro ofrece. Hay que recordar que en el año 2018 el lugar cerró sus puertas, sin embargo, para finales de 2019 regresó con una imagen y concepto diferentes, pero con el mismo nombre y con el lema "nunca nos fuimos".

El interior del antro también se quedó igual, con unos cuantos cambios en la decoración, pero la bola de disco en el centro de la pista no dejó de estar.





En 2019, el establecimiento regresó con un concepto y diseño diferentes. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Tiene dos niveles, ahora el barandal es de color plateado y no rojo como hace 15 años, ya no se hacen largas filas afuera, pero sigue de pie tratando de ser lo que en algún momento fue. "Fui por curiosa, no me gustó, quizá porque ya no estoy tan chava, quedó bonito pero no es lo mismo".

Actualmente, el antro abre de jueves a sábado de 11:00 a 02:00 horas y es de los pocos que quedan para aquellos a quienes les gusta la fiesta con amigos, ya que el resto de los bares y discotecas han cerrado sus puertas debido a cuestiones de seguridad.