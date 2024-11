Jin de BTS lanza 'Happy', su primer álbum como solista

¡ARMY la espera terminó! Kim Seojin, nuestro querido Jin de BTS, lanza su primer disco como solista titulado "Happy" con el sencillo "Running Wild" . Por supuesto que la noticia nos tiene a todos sonriendo de oreja a oreja.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

La agencia de BTS, BigHit Music, compartió los detalles de este lanzamiento. El álbum, que incluye seis canciones, se lanzó este 15 de noviembre a las 14:00 horas, hora de Corea del Sur. Para ARMY en México y América Latina, ya lo podemos escuchar desde ahora.

Doble Vía De Army para Suga: El futuro va a estar bien

Jin completó su servicio militar en junio, después de un año y medio dedicado a cumplir con su deber en Corea del Sur. Desde entonces, no perdió en reconectarse con ARMY: ha participado en eventos, grabado contenido especial para Run BTS, ¡y hasta se convirtió en embajador global de Gucci!

Además, en varias transmisiones en vivo, Jin compartió con sus fans el proceso de grabación de su disco, aumentando la emoción y el cariño hacia este proyecto que tanto tiempo llevaba planeando. ¡Ahora por fin podremos disfrutarlo!

Jin se suma al camino solista de BTS

Con este lanzamiento, Jin sigue los pasos de sus compañeros de BTS, quienes compartieron su música en solitario mientras él cumplía su servicio militar.

<Jin Comeback Live : What is 'Happy’ ❔>

수강생 레벨 테스트: 첨부파일 확인 부탁드립니다.#진 #Jin #Jin_Happy pic.twitter.com/0cVulKB8sx — BTS_official (@bts_bighit) November 15, 2024

Por supuesto que hablamos de Namjoon, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung y Jungkook, quienes nos emocionaron con sus propios discos, pero ahora es el turno del mayor del grupo de brillar en solitario.

Letra en español de Running Wild

Este 14 de noviembre el sencillo de promoción es "Running Wild" cuya letra dice:

"Hay una forma, una forma de que volvamos a volar. Recuerda cómo era nuestro amor. Los días parecían no tener fin. Estemos juntos toda la noche. Toda la noche hasta que salga el sol.

LEE: De BTS para Army: Guía para descifrar el misterio y obtener tu ticket

Recuerda cómo éramos, podemos perder el último tren a casa. No dejes que nuestro amor se enfríe. Mientras sigamos siendo así, volveremos a arder de nuevo. Te llevaré a ese lugar.

Correremos salvajemente. Nos amaremos hasta que salga el sol. Correremos con todas nuestras fuerzas. Hasta nuestro último aliento. Correremos con libertad. Nos amaremos como si estuviera hecho para nosotros, correremos salvajemente hasta nuestro último aliento; correremos salvajemente.

No lo olvides, no olvides el tiempo que compartimos juntos. Los lugares a los que íbamos. Los días que vivíamos como si el mundo fuera nuestro. No dejes que nuestro amor se enfríe, mientras sigamos siendo así, volveremos a arder de nuevo.

Te llevaré a ese lugar, correremos salvajemente, nos amaremos hasta que salga el sol, correremos con todas nuestras fuerzas, hasta nuestro último aliento.

Correremos salvajemente, nos amaremos como si estuviera hecho para nosotros, correremos con todas nuestras fuerzas hasta nuestro último aliento, Correremos salvajemente, correremos salvajemente, correremos de forma salvaje".

Si aún no lo has hecho, ¡es hora de hacer stream!

ARMY es momento de demostrar a nuestra querida Luna, lo importante que es su música para nosotros.

Escucha el álbum y no dejes de contarnos cuál es tu canción favorita.

Y por cierto, de una cosa sí estoy segura ¡El mundo estará más “Happy” gracias a Jin!

Miriam Estrada / @miriestra