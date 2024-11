Jin de BTS emociona y divierte en su Happy Live on Stage

Jin, el miembro mayor del grupo surcoreano BTS, presentó este sábado su Happy Live on Stage, un evento cargado de emociones que reafirmó el amor y la felicidad que solo los miembros de BTS y ARMY, el fandom más leal del mundo, pueden experimentar juntos.

Jin llegó a la cita, que en México fue en punto de las 04:00 horas, e inició interpretando Running Wild, su reciente sencillo, lanzado apenas el pasado viernes 15 de noviembre.

Luego continuó con Falling, una canción llena de amor y esperanza. Más tarde, narró una anécdota sobre cómo decidió hacer un dueto con Wendy (Won Weung-wan de Red Velvet) y mencionó que es una persona muy tímida.

El amor de Jin por ARMY

Jin no desaprovechó la oportunidad de explicar de qué trata la canción I Will Come to You. Confesó que este tema lo compuso mientras estaba en el servicio militar y lo dedicó a ARMY:

"Te extraño muchísimo, abrázame. Duérmete hoy con una sonrisa. Cuando sopla la cálida brisa primaveral, voy a ir a ti; prometo que iré a ti... En un camino oscuro, un rayo de luz: tú".

Jin pidió a ARMY que, al escuchar este tema, lo imaginaran a él en el Ejército para comprender mejor los sentimientos que inspiraron la canción. Un momento muy emotivo.

ARMY disfrutando la presentación de Jin. / X / @bts_bighit

Un instante divertido llegó durante un juego de elegir fotos. En una de ellas, aparecía abrazando a un extraterrestre, y tras reírse señaló que consideraría salir al escenario vestido de esa manera alguna vez.

En el concierto no podía faltar Super Tuna, que ARMY coreó con todas sus fuerzas. Siguieron I’ll Be There, Moon y Another Level.

La guitarra que le obsequió Coldplay fue el instrumento principal para The Astronaut, cuya versión incluyó varios arreglos musicales que permitieron a los músicos mostrar su talento. Por cierto, estos músicos son parte del equipo de Suga.

Casi al final, Jin regresó al escenario, pero esta vez vestido con el traje del extraterrestre que había ganado en el juego de las fotos. Así, riendo junto a ARMY, cerró el espectáculo con Running Wild. (Ja, ja, ja, ¡aún no lo supero!).





SEOKJIN WEARING THE ALIEN COSTUME 😭 pic.twitter.com/U8wFG08U2D — jin files (@seokjinfile) November 16, 2024

Y bueno, ARMY, así fue este HAPPY despertar de sábado. No olvides hacer stream y darle mucho apoyo a nuestra Luna en todas las plataformas, pero particularmente en Spotify.

Miriam Estrada / @miriestra