[Mundo Geek] Industria de los videojuegos sufre un declive

Mientras que la pandemia fue un factor preponderante para que en 2020 la industria de los videojuegos experimentara un crecimiento significativo en términos de ventas, situación que se atribuye al confinamiento, este año la situación ha sido distinta, con una reducción igualmente significativa en el rubro y varios retrasos en el lanzamiento de videojuegos. De acuerdo con varios analistas, es este 2021 cuando los efectos de 2020 realmente se están reflejando en la industria.

Esa fue la conclusión a la que llegaron los analistas Aidan Sakaris y Sam Naji durante la sesión GI Live: Londo realizada en octubre por parte de Global Sales Data, una agencia que se dedica a monitorear las ventas de juegos digitales y físicos en casi 50 países de todo el mundo, y que recoge el portal especializado GamesIndustry.biz.

Con datos basados en la venta de videojuegos en caja en 23 países, especialmente en Europa, así como descargas en 49 países para las tiendas de PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y la tienda digital Steam, los datos arrojan que, a diferencia de 2020, en que las ventas de videojuegos en caja aumentaron en un 6 por ciento (con 33 millones en total) y las digitales en un 70 por ciento (con 45 unidades en total), las cifras de 2021 fueron a la baja.

De enero agosto, periodo analizado en los tres años comparados a partir de 2019, las ventas de videojuegos en caja cayeron un 15 por ciento a 28 millones de unidades durante 2021, mientras que las descargas disminuyeron en un 24 por ciento a 33 millones.

“La disminución minorista se atribuye en parte a los retrasos en el software y la falta de nuevos lanzamientos, mientras que la caída digital se debe a una menor actividad promocional en comparación con 2020”, añade Games Industry.

Para obtener estos resultados, el análisis tomó en cuenta las cifras de editores de la talla de Sony, Microsoft, Take-Two, Activision Blizzard, EA, Capcom, Bandai Namco, entre otros. Durante la primera mitad de este año, algunos de los juegos que captaron ventas fueron Halo Infinite, Deathloop, Kena Bridge of Spirits, Outriders, The Medium y Tales of Arise, los cuales se atrasaron de 2020 a 2021.





