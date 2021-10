Horario de verano termina el domingo 31 de octubre

Este domingo 31 de octubre termina el horario de verano en Morelos, así como en otras entidades del país por lo que deberán atrasar una hora en el reloj desde la noche del sábado; desde el año 1996 en México se implementó el llamado “horario de verano” el cual comienza en abril y culmina previo al invierto como una medida para ahorrar energía eléctrica.

Además de esta razón, también lo fue para adecuarse en los cambios de horario que tiene Estados Unidos, por lo que los estados fronterizos deberán esperar dos semanas más para incorporarse a esta determinación, es decir, el domingo 7 de noviembre.

“Los beneficios derivados de acostarse y levantarse con el sol fueron defendidos por Benjamin Franklin en 1784. El cambio de hora legal durante el verano fue propuesto y defendido por William Willett entre 1907 y 1914. Este se empleó ampliamente por primera vez durante la Primera Guerra Mundial, para ahorrar carbón. Al año 2020 el cambio de horario en verano es utilizado en América del Norte (al menos en la mayoría de los estados de los países que la integran), Europa (a excepción de Rusia), Chile, Paraguay, Cuba, Bahamas, Haití y algunos países de Oceanía. En el resto del mundo, la mayoría de los países no lo usan”, se lee en la página Wikipedia.

El pasado 8 de octubre el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia de prensa “mañanera”, habló sobre el estudio realizado sobre el cambio de horario que avalará o no esta determinación, y en caso mantenerla o eliminarla.

“Nosotros hicimos un estudio para saber si había ahorros, si nos convenía y me acuerdo que tratando este tema la Secretaria de Energía (Sener), y efecto mañana viene, el lunes va a estar con nosotros para informar sobre la Reforma Energética entonces la vamos a pedir que nos explique sobre este asunto”.

Después la titular de la Sener Rocío Nahle, respondió que debido a que existía un Decreto vigente el horario debe continuar, pues de lo contario se incurría en una ilegalidad, aun cuando aceptó es una decisión que “incomoda”.

“Es todo un tema de debate porque habemos quienes no nos acostumbramos y hay otros que no tienen ningún problema y dicen yo me adapto, pero es un decreto por ley y lo estamos cumpliendo”, declaró en ese entonces.