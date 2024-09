El terror se apodera del Barrio Frenezí en este Halloween

A partir de este fin de semana y hasta el 3 de noviembre disfruta de las tres casas de terror que llegaron al parque de diversiones Barrio Frenezí, en Go Grand Outlet Cuernavaca. Este espectáculo cuenta con más de 25 actores profesionales en escena que te dejarán aterrorizado.

El costo del boleto incluye la visita a las tres casas de terror y por un costo extra podrás acceder a los juegos del parque de diversiones.

El horario de las casas del terror es de 17:00 a 22:00 horas, de viernes a domingo. Te recomendamos llegar con anticipación para evitar largas filas en los accesos.

Barrio Frenezí y las casas del terror se ubican a un costado del área de comida rápida de la plaza comercial. La música y la iluminación de estas casas hacen que la experiencia sea aún más escalofriante.

Aunque no hay restricción de edad, recomiendan que personas con problemas cardíacos o de salud, mujeres embarazadas y personas con epilepsia no entren. Además, si no soportas el terror, debes decir: "Quiero salir" tres veces para que el equipo te acompañe a la salida.

Entran grupos de no más de 10 personas por recorrido para hacer la experiencia 100 por ciento personalizada.

Las temáticas son:

Killer Clowns , que promete aterrorizarnos con payasos enloquecidos.

, que presenta personajes de ciencia ficción como demonios y vampiros.

, que presenta personajes de ciencia ficción como demonios y vampiros. La Morgue, donde encontrarás cadáveres y actividad paranormal. La inauguración fue el 26 de septiembre.

Andrés Esponda, de Monster House, aseguró que la calidad de los detalles del interior de las atracciones es de primer nivel y que fueron seleccionados cuidadosamente para aterrorizar a quien entre. Además, las marcas que usan los actores y los accesorios son muy realistas.

"Este año les venimos a presentar tres experiencias de terror. Este es un evento único en Cuernavaca, y ustedes serán de los que podrán vivir en carne propia lo que ocurre en estos espacios", comentó.

Fernando Karam, subdirector de GICSA Entretenimiento, aseguró que la gente se la va a pasar increíble, incluso si no entran a las casas del terror, ya que hay múltiples atracciones en Barrio Frenzí para aquellos que prefieren evitar los sustos.

Desde la noche del 26 de septiembre comenzaron los gritos de terror, las risas espeluznantes de payasos y demás sonidos que provenían de las zonas de terror en Cuernavaca.

¿Cómo llegar?

Cabe mencionar que la plaza tiene estacionamiento, pero si vas en transporte público puedes llegar en las rutas 20, 17, 2, 11, y prácticamente en cualquier unidad que pase por el boulevard Cuauhnáhuac. Solo tendrás que caminar aproximadamente 5 minutos hasta la entrada de la plaza.

¿Costos de los boletos?

El costo es de 270 pesos por persona e incluye la a las tres casas del terror; por 330 pesos, incluye la entrada a todos los juegos del parque Barrio Frenzí y un acceso a cada casa temática de terror.