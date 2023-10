Noche de Halloween: tips para una fiesta terrorífica

Se acercan las festividades del Día de Muertos y la noche de Hallowen, por lo que es común que la gente organice fiestas o eventos con el objetivo de divertirse, disfrazarse y pasársela superbién en compañía de sus amistades.

En esta ocasión la Guía Centennial te brinda unos sencillos pero prácticos consejos para que la fiesta no se te vuelva drama, sino que puedas disfrutar la noche sin preocupaciones. Y, lo que es aún mejor, sin gastar de más.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros siempre sugiere establecer un presupuesto para que las finanzas personales no se vean afectadas. Es decir, se propone tener en claro cuánto es posible gastar y en qué se destinará el dinero.

Ahora bien, si tú eres el organizador, pero no quieres armar la fiesta en tu casa, lo ideal es buscar un lugar o sede alterna que no sea tan costoso en cuanto a la renta.

Alejandra Salcido, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), opina que las fiestas de octubre y noviembre son excelentes aliadas en la activación económica, pero se deben tomar ciertas precauciones.

Por ejemplo, dice, no es aconsejable rentar inmuebles ni hacer tratos con otras personas vía redes sociales, pues se podría tratar de un fraude. Agrega que existen casas en renta con diferentes y variados precios, aunque esto dependerá tanto de la zona como de las características del lugar.

"Queremos que celebren nuestras tradiciones sin sorpresas desagradables, de ahí que los invitamos a que se acerquen a los expertos en caso de que busquen una casa en renta".

Es importante que antes de cerrar el trato de renta se tenga la certeza de que se pueda hacer una fiesta, a fin de evitar algún inconveniente con los vecinos o el propio casero; también hay que leer con atención el contrato porque muchas veces contiene cláusulas sobre la organización de fiestas.

Decoración y alimentos

Si quieres ahorrar, lo único que necesitas es paciencia e imaginación para ambientar tu fiesta. Por ejemplo, se pueden hacer figurillas de fantasmas con servilletas, o colocar altares con ropa que ya no se use. Si el presupuesto es limitado, corre a la papelería y compra papel picado, que cuesta dos pesos la pieza o en mayoreo te sale en no más de 50 pesos.

En el centro de Cuernavaca, específicamente en la calle Guerrero, hay una tienda de decoración donde podrás encontrar todo tipo de artículos en cartón, arañas y sangre falsas, globos, manteles y mucho más con precios sumamente accesibles.

Si tienes tiempo haz la decoración con tus propias manos y usa tutoriales en YouTube o Tik Tok para que te guíen.

Ahora bien, sobre la comida y disfraces tenemos algunas sugerencias.

Austria Vique, líder de la comunidad "Nenis Morelos", aseguró que esta red de emprendedoras tiene mucho que ofrecer: "Con ellas hay disfraces, decoración, maquillaje, flores, pasteles, comida y muchas cosas más".

Comprarles a ellas es sencillo, solo hay que buscar el grupo de Nenis Morelos Oficial y observar la oferta. Para la botana y dulces puedes acudir a las dulcerías de Tejalpa, en Jiutepec, donde encontrarás amplia variedad de golosinas.

Finalmente la música. Hoy en día hay aplicaciones que te permiten hacer listas de reproducción a tu gusto, no es necesario que se contrate a una persona para tocar, aunque lo podrías hacer, es opcional.

Te recomendamos hacer un grupo en WhatsApp con los invitados confirmados y ahí pegar el link de Spotify para que ellos mismos elijan las canciones.